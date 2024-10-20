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    Мареска: Мне понравилась игра «Челси»

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    Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Марсека остался удовлетворен игрой своей команды в матче АПЛ против «Ливерпуля» (1:2).

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Нам не нравится проигрывать или терять очки, но мне действительно понравилось, как мы сыграли. Мы заслуживали большего, наше выступление было хорошим.

    Большая часть игры прошла под нашим контролем. У нас были моменты, мы владели мячом. Нам не нравится проигрывать, но если выбирать, то лучше так. Команда играла смело как с мячом, так и без него.

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    Я не думаю, что эта игра определяет, где мы находимся. Мы подготовились наилучшим образом, план сработал довольно хорошо. Нужно реализовывать моменты, но в целом я очень доволен игроками», — сказал Мареска в интервью Sky Sports.

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