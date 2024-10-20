Мареска: Мне понравилась игра «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси»остался удовлетворен игрой своей команды в матче АПЛ против «Ливерпуля» (1:2).

«Нам не нравится проигрывать или терять очки, но мне действительно понравилось, как мы сыграли. Мы заслуживали большего, наше выступление было хорошим.

Большая часть игры прошла под нашим контролем. У нас были моменты, мы владели мячом. Нам не нравится проигрывать, но если выбирать, то лучше так. Команда играла смело как с мячом, так и без него.

Календарь и таблица АПЛ

Я не думаю, что эта игра определяет, где мы находимся. Мы подготовились наилучшим образом, план сработал довольно хорошо. Нужно реализовывать моменты, но в целом я очень доволен игроками», — сказал Мареска в интервью Sky Sports.