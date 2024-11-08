Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Кори Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA. Матч пройдет 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина третий год подряд вышла в полуфинал WTA Finals.

На этот раз белорусская теннисистка решила все вопросы с выходом из группы в первых двух матчах.

В стартовом матче Соболенко выиграла у китаянки Циньвэнь Чжэн — 6:3, 6:4. До серьезной борьбы здесь так и не дошло.

Дальше была победа над итальянкой Жасмин Паолини — 6:3, 7:5. В этой игре Арине тоже не пришлось напрягаться.

Прогнозы на теннис

В заключительном матче группового этапа Соболенко тоже не стала напрягаться — проиграла Елене Рыбакиной (4:6, 6:3, 1:6). Но при этом все равно заняла первое место в группе.

Гауфф

Кори тоже досрочно обеспечила себе участие в полуфинале Итогового турнира.

Вот только, в отличие от Арины, американка очень хотела выиграть и третий матч в группе, чтобы избежать предстоящей встречи с белоруской в 1/2 финала.

В первом туре Гауфф разгромила Джессику Пегулу со счетом 6:2, 6:2.

Но главным сюрпризом стала победа 20-летней теннисистки над полькой Игой Свентек — 6:3, 6:4.

После этого Коко проиграл чешке Барборе Крейчиковой (5:7, 4:6), хотя ее победу перед матчем предлагали всего лишь за 1.28.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.53, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.57.

Прогноз: возможно, в следующем году Кори чуть больше повезет с соперницей по полуфиналу на итоговом. Ну а пока без шансов.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко в двух сетах за 2.27.