Соболенко
Арина третий год подряд вышла в полуфинал WTA Finals.
На этот раз белорусская теннисистка решила все вопросы с выходом из группы в первых двух матчах.
В стартовом матче Соболенко выиграла у китаянки Циньвэнь Чжэн — 6:3, 6:4. До серьезной борьбы здесь так и не дошло.
Дальше была победа над итальянкой Жасмин Паолини — 6:3, 7:5. В этой игре Арине тоже не пришлось напрягаться.
В заключительном матче группового этапа Соболенко тоже не стала напрягаться — проиграла Елене Рыбакиной (4:6, 6:3, 1:6). Но при этом все равно заняла первое место в группе.
Гауфф
Кори тоже досрочно обеспечила себе участие в полуфинале Итогового турнира.
Вот только, в отличие от Арины, американка очень хотела выиграть и третий матч в группе, чтобы избежать предстоящей встречи с белоруской в 1/2 финала.
В первом туре Гауфф разгромила Джессику Пегулу со счетом 6:2, 6:2.
Но главным сюрпризом стала победа 20-летней теннисистки над полькой Игой Свентек — 6:3, 6:4.
После этого Коко проиграл чешке Барборе Крейчиковой (5:7, 4:6), хотя ее победу перед матчем предлагали всего лишь за 1.28.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.53, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.57.
Прогноз: возможно, в следующем году Кори чуть больше повезет с соперницей по полуфиналу на итоговом. Ну а пока без шансов.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко в двух сетах за 2.27.