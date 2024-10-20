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    Защитник «Динамо» Майсторович не сыграет в ближайших матчах

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    Основной центральный защитник московского «Динамо» Милан Майсторович не сможет помочь команде в нескольких ближайших матчах.

    Милан Майсторович
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    Милан Майсторович

    «Милан Майсторович пропустит ближайшие игры команды, так как проходит консервативное лечение в связи с синдромом ARS (растяжение паховых колец, — прим. "СЭ"). Минувшие две недели он находился и лечился в Сербии, куда ездил в молодежную сборную.

    Врачи сборной осмотрели Майсторовича и отпустили из расположения команды, подтвердил поставленный в клубе диагноз. В ближайшие дни Милан вернется в Россию и продолжит восстановление на базе бело-голубых», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Динамо».

    Календарь и таблица РПЛ

    19-летний Майсторович стал игроком «Динамо» в феврале 2023 года. В этом сезоне закрепился в основном составе и сыграл 11 матчей, в которых забил один мяч.

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