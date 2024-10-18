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    Умяров поделился ожиданиями от матча против «Краснодара»

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    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче 12-го тура российской Премьер-лиги против «Краснодара».

    Наиль Умяров — полузащитник «Спартака»
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    Наиль Умяров — полузащитник «Спартака»

    «Встретиться с лидером сразу после международной паузы — это плюс или минус? Календарь мы не выбираем, поэтому нужно просто принять это как данность.

    "Краснодар" набрал ход, выиграл в чемпионате восемь матчей подряд. И по делу лидирует. Но ведь в концовке прошлого сезона мы обыграли этого соперника дома. Настраиваемся повторить», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

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    • Матч 12-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Краснодаром» состоится завтра, 19-го октября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 11-и туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице чемпионата России с 19-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й строчке (27).

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