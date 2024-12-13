13 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вальядолид» и «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Вальядолид» после 16-ти поединков испанского первенства набрал девять очков и сейчас пребывает в зоне вылета.

Команда находится на самом дне турнирной таблицы, на 20-й позиции, и на шесть баллов отстает от спасительной 17-й строчки, поэтому ей крайне важно набирать по максимуму очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура испанского первенства «Вальядолид» на чужом поле проиграл «Лас-Пальмасу» (1:2).

Перед этим во втором раунде Кубка Испании клуб на выезде одержал победу в дополнительное время над представителем низшего дивизиона «Авилой» (4:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Кенеди, Амалла, Рауль Моро, дисквалифицирован — Джёмерт.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на Ла Лигу и Кубок Испании, «Вальядолид» трижды проиграл при одной победе.

Это свидетельствует о плохой форме хозяев, что сулит им не лучшие шансы на успех, тем не менее, им остается рассчитывать на фактор своих трибун, как помощь в наборе очков.

Рауль Моро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с тремя голами.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» после 15-ти поединков испанского первенства набрала 10 очков и сейчас пребывает в зоне вылета.

Команда находится на предпоследней, 19-й позиции, и на пять баллов отстает от спасительной 17-й строчки, поэтому ей кровь из носу важно набирать очки.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках предыдущего тура испанского первенства клуб дома потерпел поражение от «Райо Вальекано» (0:1).

Перед этим в рамках второго раунда Кубка Испании «Валенсия» на чужом поле обыграла заштатную «Эхеа» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Мамардашвили, Хосе Гайа, Кофрие, Фулькье, Диахаби, Тьерри Коррея.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу и Кубок Испании, «Валенсия» дважды проиграла (как раз в чемпионате страны) при одной победе (в Кубке).

Это свидетельствует о не лучшей форме левантийцев, что не сулит им отличных шансов даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, примерно тот же уровень соперника может позволить им набрать очки.

Уго Дуро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Вальядолид» проиграл

в трех последних матчах «Вальядолида» забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Валенсии» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.00, победа «Вальядолида» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

В то же время, в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Валенсия» победит за 2.45