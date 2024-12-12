ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шавкат Рахмонов против Иэна ГэрриИэн Гэрри удивил. Победа над ирландцем далась Рахмонову очень нелегко Эрнесто ВальвердеАнти-Моуринью. Сможет ли Вальверде впервые одолеть скандального португальца? Лионель МессиСимволическая сборная FIFPro 2024: отсутствие Месси — как символ смены поколений
    Все новости спорта

    «Лион» и «Айнтрахт» не выявят победителя?!

    Лион — Айнтрахт: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 3.70. 12.12.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лион Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Лион» — «Айнтрахт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Айнтрахт»
    12 декабря в шестом туре основного этапа Лиги Европы «Лион» на своем поле сыграет против «Айнтрахта». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Айнтрахт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 23:00 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Лион»

    Турнирное положение: команда из одноименного города достаточно неплохо выступает в текущем розыгрыше Лиги Европы.

    В настоящий момент лионцы имеют в своем активе 10 очков и занимают седьмое место турнирной таблице.

    Лион — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    Лионский коллектив смог 12 раз поразить ворота соперника и только пять раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых матчах Лиги Европы команда из Лиона переиграла «Карабах» (4:1), но сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).

    В чемпионате же страны «ткачи» смогли разгромить «Анже» (3:0) и «Ниццу» (4:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Только до этого «дети» во французской Лиге 1 поделили очки с «Реймсом» (1:1).

    Не сыграют: травмированы Саид Бенрахма и Махамаду Диавара.

    Состояние команды: сейчас «Лион» набрал классный ход, показывает качественный футбол и добивается результата.

    Думается, что подопечные Пьера Сажа должны выходить в плей-офф Лиги Европы. Также «Лиону» вполне по силам побороться за место в зоне Лиги чемпионов в чемпионате Франции.

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: «орлы» прекрасно идут в этом сезоне Лиги Европы.

    По итогам пяти матчей «Айнтрахт» смог набрать 13 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице.

  • Клубный чемпионат мира-2025: фавориты, «темные лошадки» и претенденты на «Золотую бутсу»
  • Очень ранний анонс обновленного турнира ФИФА, который пройдет летом 2025 года в США
  • 09/12/2024

    • Подопечные Дино Топпмёллера забили десять мячей, а пропустили в свои ворота 5.

    Последние матчи: в прошлых матчах Лиги Европы команда из из Франкфурта-на-Майне переиграла «Мидтьюлланн» (2:1) и «Славию» (1:0).

    В чемпионате страны франкфуртцы сыграли вничью с «Аугсбургом» (2:2) и разгромили «Хайденхайм» (4:0).

    Также «Айнтрахт» успел вылететь из Кубка Германии, крупно уступив «РБ Лейпцигу» (0:3).

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Аурель Аменда и Уго Ларссон.

    Состояние команды: в этом сезоне «Айнтрахт» выступает очень даже неплохо, но без спадов в определенных матчах, конечно, не обходится.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Команда должна спокойно пробиться в плей-офф Лиги Европы, а в чемпионате побороться за место в зоне Лиги чемпионов. Пока что коллектив с этим уверенно справляется.

    Статистика для ставок

    • «Лион» не проигрывает на протяжении 8 матчей во всех турнирах

    • «Айнтрахт» проиграл только 1 матч из 8 последних во всех турнирах

    • Команды между собой еще не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.10. Ничья — в 3.70, победа «Айнтрахта» — в 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.57 и 2.40 соответственно.

    Прогноз: встречаются примерно равные на данный момент команд, поэтому логично, что все может закончиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.70.

    Прогноз: команды много в этом сезоне не пропускают, поэтому вполне могут не пробить тотал и не забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Фон Дайхманн — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мансури — Захарова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Тихонова — Жакмо
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Александрова — Корпач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фенербахче — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Голубич — Болквадзе
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Атлетико — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лилль — Штурм Грац
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Халл Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Миллуолл — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лион» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. «Лион» и «Айнтрахт» не выявят победителя?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры