12 декабря в шестом туре основного этапа Лиги Европы «Лион» на своем поле сыграет против «Айнтрахта». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Айнтрахт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: команда из одноименного города достаточно неплохо выступает в текущем розыгрыше Лиги Европы.

В настоящий момент лионцы имеют в своем активе 10 очков и занимают седьмое место турнирной таблице.

Лионский коллектив смог 12 раз поразить ворота соперника и только пять раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых матчах Лиги Европы команда из Лиона переиграла «Карабах» (4:1), но сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).

В чемпионате же страны «ткачи» смогли разгромить «Анже» (3:0) и «Ниццу» (4:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Только до этого «дети» во французской Лиге 1 поделили очки с «Реймсом» (1:1).

Не сыграют: травмированы Саид Бенрахма и Махамаду Диавара.

Состояние команды: сейчас «Лион» набрал классный ход, показывает качественный футбол и добивается результата.

Думается, что подопечные Пьера Сажа должны выходить в плей-офф Лиги Европы. Также «Лиону» вполне по силам побороться за место в зоне Лиги чемпионов в чемпионате Франции.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «орлы» прекрасно идут в этом сезоне Лиги Европы.

По итогам пяти матчей «Айнтрахт» смог набрать 13 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице.

Подопечные Дино Топпмёллера забили десять мячей, а пропустили в свои ворота 5.

Последние матчи: в прошлых матчах Лиги Европы команда из из Франкфурта-на-Майне переиграла «Мидтьюлланн» (2:1) и «Славию» (1:0).

В чемпионате страны франкфуртцы сыграли вничью с «Аугсбургом» (2:2) и разгромили «Хайденхайм» (4:0).

Также «Айнтрахт» успел вылететь из Кубка Германии, крупно уступив «РБ Лейпцигу» (0:3).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Аурель Аменда и Уго Ларссон.

Состояние команды: в этом сезоне «Айнтрахт» выступает очень даже неплохо, но без спадов в определенных матчах, конечно, не обходится.

Команда должна спокойно пробиться в плей-офф Лиги Европы, а в чемпионате побороться за место в зоне Лиги чемпионов. Пока что коллектив с этим уверенно справляется.

Статистика для ставок

«Лион» не проигрывает на протяжении 8 матчей во всех турнирах

«Айнтрахт» проиграл только 1 матч из 8 последних во всех турнирах

Команды между собой еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.10. Ничья — в 3.70, победа «Айнтрахта» — в 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.57 и 2.40 соответственно.

Прогноз: встречаются примерно равные на данный момент команд, поэтому логично, что все может закончиться вничью.

Ставка: ничья за 3.70.

Прогноз: команды много в этом сезоне не пропускают, поэтому вполне могут не пробить тотал и не забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.40.