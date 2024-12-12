Лион
Айнтрахт Ф
«Лион»
Турнирное положение: команда из одноименного города достаточно неплохо выступает в текущем розыгрыше Лиги Европы.
В настоящий момент лионцы имеют в своем активе 10 очков и занимают седьмое место турнирной таблице.
Лион — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров
Лионский коллектив смог 12 раз поразить ворота соперника и только пять раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых матчах Лиги Европы команда из Лиона переиграла «Карабах» (4:1), но сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).
В чемпионате же страны «ткачи» смогли разгромить «Анже» (3:0) и «Ниццу» (4:1).
Только до этого «дети» во французской Лиге 1 поделили очки с «Реймсом» (1:1).
Не сыграют: травмированы Саид Бенрахма и Махамаду Диавара.
Состояние команды: сейчас «Лион» набрал классный ход, показывает качественный футбол и добивается результата.
Думается, что подопечные Пьера Сажа должны выходить в плей-офф Лиги Европы. Также «Лиону» вполне по силам побороться за место в зоне Лиги чемпионов в чемпионате Франции.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: «орлы» прекрасно идут в этом сезоне Лиги Европы.
По итогам пяти матчей «Айнтрахт» смог набрать 13 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице.
Подопечные Дино Топпмёллера забили десять мячей, а пропустили в свои ворота 5.
Последние матчи: в прошлых матчах Лиги Европы команда из из Франкфурта-на-Майне переиграла «Мидтьюлланн» (2:1) и «Славию» (1:0).
В чемпионате страны франкфуртцы сыграли вничью с «Аугсбургом» (2:2) и разгромили «Хайденхайм» (4:0).
Также «Айнтрахт» успел вылететь из Кубка Германии, крупно уступив «РБ Лейпцигу» (0:3).
Не сыграют: в лазарете команды находятся Аурель Аменда и Уго Ларссон.
Состояние команды: в этом сезоне «Айнтрахт» выступает очень даже неплохо, но без спадов в определенных матчах, конечно, не обходится.
Команда должна спокойно пробиться в плей-офф Лиги Европы, а в чемпионате побороться за место в зоне Лиги чемпионов. Пока что коллектив с этим уверенно справляется.
Статистика для ставок
- «Лион» не проигрывает на протяжении 8 матчей во всех турнирах
- «Айнтрахт» проиграл только 1 матч из 8 последних во всех турнирах
- Команды между собой еще не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.10. Ничья — в 3.70, победа «Айнтрахта» — в 3.25.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.57 и 2.40 соответственно.
- 2.65Ювентус — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.25Боруссия Д — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.76Арсенал — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: встречаются примерно равные на данный момент команд, поэтому логично, что все может закончиться вничью.
Ставка: ничья за 3.70.
Прогноз: команды много в этом сезоне не пропускают, поэтому вполне могут не пробить тотал и не забить три мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.40.