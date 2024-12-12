В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге Европы На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Виктория» — «Манчестер Юнайтед»

Лига Европы

«Виктория» находится на 13-м месте в таблице Лиги Европы. У клуба 9 набранных очков. Ранее «Виктория» одержала две победы, трижды сыграла вничью и ни разу не уступила.

В Лиге Европы «Виктория» не проигрывает с 3 ноября. Тогда команда в гостях встречалась со «Словацко». «Виктория» уступила со счетом 0:1.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 12-й позиции в АПЛ. Команда провела пять встреч. У манкунианцев две победы, три ничьи и ни одного поражения.

У «МЮ» две неудачи кряду. 4 декабря команда в гостях уступила «Арсеналу» со счетом 0:2. Затем «Манчестер Юнайтед» в родных стенах проиграл «Ноттингем Форест» (2:3).

Ставка: Обе забьют за 1.67.

«Реал Сосьедад» — «Динамо» Киев

Лига Европы

«Реал Сосьедад» вряд ли потеряет очки в предстоящем матче. Испанский клуб превосходит соперника. Букмекеры также не сомневаются в победе коллектива из Сан-Себастьяна.

У «Реала Сосьедад» беспроигрышная серия составляет четыре матча. Последний раз баскский клуб уступал 24 ноября. Тогда «Реал Сосьедад» проиграл «Атлетику» со счетом 0:1.

Киевское «Динамо» разочаровывает своих фанатов в нынешнем сезоне Лиги Европы. Клуб не набрал ни одного балла в пяти встречах. У динамовцев провальная серия из пяти поражений.

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У «Динамо» также серьезные проблемы в атаке. На данный момент клуб забил только один гол. При этом динамовцы пропустили целых 12 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.80.

«Аякс» — «Лацио»

Лига Европы

«Аякс» находится на 6-й позиции в таблице. У клуба 10 набранных очков в пяти матчах. Ранее «Аякс» одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

В предыдущих четырех поединках «Аякс» выиграл лишь раз. Это случилось 1 декабря. Команда взяла верх над НЕКом со счетом 2:1.

«Лацио» радует своих поклонников в Лиге Европы. Сейчас римляне находятся на первой строчке. Столичный клуб набрал 13 очков в пяти поединках.

В предстоящем матче хозяева являются фаворитами. Однако исход противостояния может быть абсолютно любым. Ранее клубы друг с другом не встречались.

Ставка: Обе забьют за 1.57.

Общий коэффициент — 4.71.