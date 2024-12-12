12 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Эльфсборг» и «Карабах». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльфсборг» — «Карабах», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эльфсборг»

Турнирное положение: Шведы в Лиге Европы выступают явно ниже своего потенциала. Нынче команда окопалась лишь на 28 месте турнирной таблицы.

При этом «Эльфсборг» в пяти стартовых турах набрал лишь 4 очка. А вот атака команды выглядит относительно неплохо, отличившись 7 забитыми мячами.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Эльфсборг» победил. Команда уверенно расправилась с «Хеккеном» (5:1).

При этом «Эльфсборг» чуть ранее уступил «Атлетику» (0:3). Зато поединок с «Юргорденом» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Пер Фрик — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Шведы явно намерены пободаться за место в топ-24. Да и потенциально команда способна квалифицироваться в евровесну.

И уж точно «Эльфсборг» будет действовать максимально активно. Родные стены и сверхмотивация подняться в топ-24 станут союзниками шведов.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне. Да и в последних матчах шведы смотрелись вполне-себе выгодно.

«Карабах»

Турнирное положение: Агдамцы нынешний сезон проводят не лучшим образом. В Лиге Европы команда сейчас находится лишь на 32 месте.

Причем «Карабах» в среднем забивает менее гола за матч. В 5 поединках Лиги Европы команда настреляла 4 мяча при 13 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не сумела победить. Агдамцы расписали мировую с «Сумгаитом» (1:1).

При этом до того команда нанесла поражение «Габале» (2:0). А вот поединок с «Нефтчи» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Карабах» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Агдамцы традиционно ершисты на евроарене. Вот только тылы команды Гурбана Гурбанова частенько дают сбои.

В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. При этом отставание от лидера измеряется одним баллом при имеющемся матче в запасе.

При этом «Карабах» не проигрывал в 3 своих последних поединках. Причем лишь в последнем из них команда Гурбанова пропустила.

Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Агдамцы шведов не боятся, плюс не раз и не два доказывали свою состоятельность на евроарене.

Статистика для ставок

«Карабах» не проигрывал в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

Агдамцы забили всего 4 мяча в 5 матчах Лиги Европы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.15.

Прогноз: Агдамцы явно постараются подняться повыше в таблице, так что наверняка активно понесутся в атаку.

«Эльфсборг» достаточно нестабилен, да и «Карабах» вполне способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Карабаха» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25