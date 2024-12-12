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    Сможет ли «Карабах» расправиться со шведами?

    Эльфсборг — Карабах: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Эльфсборг» — «Карабах»
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    «Эльфсборг»
    12 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Эльфсборг» и «Карабах». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльфсборг» — «Карабах», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Эльфсборг

  • Борас
    •  Эльфсборг 23:00 Карабах

    Карабах

  • Агдам
    •

    «Эльфсборг»

    Турнирное положение: Шведы в Лиге Европы выступают явно ниже своего потенциала. Нынче команда окопалась лишь на 28 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эльфсборг» в пяти стартовых турах набрал лишь 4 очка. А вот атака команды выглядит относительно неплохо, отличившись 7 забитыми мячами.

    Эльфсборг — Карабах: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Эльфсборг» победил. Команда уверенно расправилась с «Хеккеном» (5:1).

    При этом «Эльфсборг» чуть ранее уступил «Атлетику» (0:3). Зато поединок с «Юргорденом» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Пер Фрик — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Шведы явно намерены пободаться за место в топ-24. Да и потенциально команда способна квалифицироваться в евровесну.

    И уж точно «Эльфсборг» будет действовать максимально активно. Родные стены и сверхмотивация подняться в топ-24 станут союзниками шведов.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне. Да и в последних матчах шведы смотрелись вполне-себе выгодно.

    «Карабах»

    Турнирное положение: Агдамцы нынешний сезон проводят не лучшим образом. В Лиге Европы команда сейчас находится лишь на 32 месте.

    Причем «Карабах» в среднем забивает менее гола за матч. В 5 поединках Лиги Европы команда настреляла 4 мяча при 13 пропущенных в собственные ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не сумела победить. Агдамцы расписали мировую с «Сумгаитом» (1:1).

    При этом до того команда нанесла поражение «Габале» (2:0). А вот поединок с «Нефтчи» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Карабах» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Агдамцы традиционно ершисты на евроарене. Вот только тылы команды Гурбана Гурбанова частенько дают сбои.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. При этом отставание от лидера измеряется одним баллом при имеющемся матче в запасе.

    При этом «Карабах» не проигрывал в 3 своих последних поединках. Причем лишь в последнем из них команда Гурбанова пропустила.

    Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Агдамцы шведов не боятся, плюс не раз и не два доказывали свою состоятельность на евроарене.

    Статистика для ставок

    • «Карабах» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

    • Агдамцы забили всего 4 мяча в 5 матчах Лиги Европы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.15.

    Прогноз: Агдамцы явно постараются подняться повыше в таблице, так что наверняка активно понесутся в атаку.

    «Эльфсборг» достаточно нестабилен, да и «Карабах» вполне способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Карабаха» за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    «Эльфсборг» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Карабах» расправиться со шведами?
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