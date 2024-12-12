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    Испанский клуб легко обыграет «Динамо»?

    «Реал Сосьедад» — «Динамо» Киев. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига Европы, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Динамо» Киев
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    «Динамо» Киев
    12 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги Европы испанский «Реал Сосьедад» на своем поле сыграет против киевского «Динамо». Начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Динамо» Киев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Динамо К

    Динамо К

  • Киев
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Реал Сосьедад» находится на 16-м месте в таблице общего этапа Лиги Европы. У клуба две победы, одна ничья и два поражения. «Реал Сосьедад» забил 7 голов и пропустил шесть мячей.

    Последние матчи: В декабре «Реал Сосьедад» в Ла Лиге одержал две победы кряду. Ранее команда одолела «Бетис» (2:0) и «Леганес» (3:0).

    Реал Сосьедад — Динамо К: коэффициенты букмекеров

    Беспроигрышная серия «Реала Сосьедад» составляет четыре матча. Последний раз баскский клуб уступал 24 ноября. «Реал Сосьедад» неудачно съездил в Бильбао к «Атлетику», где уступил 0:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Реал Сосьедад» находится в хорошей форме. Команда, скорее всего, завоюет три очка в родных стенах.

    Ранее в Лиге Европы «Реал Сосьедад» провел два домашних матча. Сначала клуб уступил «Андерлехту» со счетом 1:2. Затем испанская команда на своем поле одолела «Аякс» (2:0).

    «Динамо» Киев

    Турнирное положение: «Динамо» Киев замыкает таблицу основного этапа Лиги Европы. У команды пять поражений в пяти матчах. Динамовцы забили один гол и пропустили 12 мячей.

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    • Последние матчи: В декабре киевское «Динамо» провело три матча. У клуба одна победа и две ничьи.

    В текущем месяце «Динамо» сыграло вничью с «Колосом» (1:1) и «Александрией» (0:0), а также разгромило «Александрию» со счетом 3:0.

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    Состояние команды: «Динамо» проваливает нынешний сезон в Лиге Европы. Команде никак не удается уйти с последнего места в таблице.

    Визит в Испанию будет крайне трудным. У гостей мало шансов на успех. Скорее всего, «Динамо» потерпит очередное поражение.

    Ранее команды друг с другом не встречались.

    Статистика для ставок

    • В декабре «Реал Сосьедад» в Ла Лиге одержал две победы кряду

    • «Динамо» в Лиге Европы-2024/25 еще ни набрало ни одного очка

    • До этого клубы друг с другом не встречались

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала Сосьедад» — 1.25, победа киевского «Динамо» — 11.00, ничья — 5.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 1.91 соответственно.

    Прогноз: «Реал Сосьедад» на своем поле вряд ли потеряет очки. Команда находится в хорошей форме, в отличие от соперника. Испанский клуб уверенно победит.

    Ставка: победа «Реала Сосьедад» с форой (-1.5) за 1.82.

    Прогноз: еще один прогноз, что обе команды проявят себя в атаке и смогут забить друг другу.

    Ставка: обе забьют за 2.40.

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    «Реал Сосьедад» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. Испанский клуб легко обыграет «Динамо»?
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