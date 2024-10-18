Гвардиола: Я почти уверен, что у клуба есть варианты на тот случай, если я уйду

Главный тренервысказался о том, кто может его заменить на посту наставника «горожан».

«Я почти уверен, что у клуба есть варианты на тот случай, если я уйду. Рано или поздно это произойдёт. Клуб готов к такому исходу. Это не станет неожиданностью.

Я не буду откладывать каждое действие, зная, что это может создать проблемы для клуба. Если бы чувствовал, что это [моё нахождение в клубе] проблема прямо сейчас, то принял бы необходимое решение как можно быстрее. Однако у меня нет такого ощущения», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Календарь и таблица АПЛ

После 7-и туров в английской Премьер-лиге «горожане» занимают 2-е место в таблице с 17-ю очками в активе.