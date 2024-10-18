Деку — о травме Ямаля: Нужно обсуждать календарь

Спортивный директоротреагировал на травму полузащитника команды, которую он получил в сборной Испании.

«Нужно обсуждать календарь. Я считаю, что здесь нет вины тренера Луиса де ла Фуэнте. Он не виноват в существовании Лиги наций. Раньше официальных игр было меньше, а теперь необходимо каждую встречу проводить как матч жизни. Это то, что следует проанализировать», — приводит слова Деку RAC1.

Ранее была информация, что 17-летний Ямаль пропустит ближайшие матчи «Барселоны».

В нынешнем сезоне Ямаль провел 14 матчей, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами.