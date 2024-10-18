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    Матео Кассьерра«Акрон» — «Зенит». Онлайн
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    Деку — о травме Ямаля: Нужно обсуждать календарь

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку отреагировал на травму полузащитника команды Ламина Ямаля, которую он получил в сборной Испании.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Нужно обсуждать календарь. Я считаю, что здесь нет вины тренера Луиса де ла Фуэнте. Он не виноват в существовании Лиги наций. Раньше официальных игр было меньше, а теперь необходимо каждую встречу проводить как матч жизни. Это то, что следует проанализировать», — приводит слова Деку RAC1.

    Ранее была информация, что 17-летний Ямаль пропустит ближайшие матчи «Барселоны».

    В нынешнем сезоне Ямаль провел 14 матчей, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

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