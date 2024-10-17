Африканская сборная готова сыграть с Россией до конца 2024 года

Одним из ближайших соперников сборнойможет стать команда

Директор Министерства молодежи и спорта Замбии Джон Чибвана Зулу сообщил о переговорах с РФС по поводу проведения товарищеского матча.

«Мы обсуждали возможность проведения матча товарищеского матча со сборной России. Переговоры еще продолжаются. Мы готовы сыграть как в конце 2024 года, так и в 2025. Пока точной даты нет.

Рассматриваем вариант, при котором российская команда приедет в Замбию, а потом наша в Россию. Пока ведем переговоры. Учтите, что мы очень хороши в футболе! Ха-ха», — приводит слова Зулу «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее сообщалось, что 15 ноября сборная России сыграет с Брунеем, а 19-го — с Сирией.