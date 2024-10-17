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    Африканская сборная готова сыграть с Россией до конца 2024 года

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи РФС
    Одним из ближайших соперников сборной России может стать команда Замбии.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    Директор Министерства молодежи и спорта Замбии Джон Чибвана Зулу сообщил о переговорах с РФС по поводу проведения товарищеского матча.

    «Мы обсуждали возможность проведения матча товарищеского матча со сборной России. Переговоры еще продолжаются. Мы готовы сыграть как в конце 2024 года, так и в 2025. Пока точной даты нет.

    Рассматриваем вариант, при котором российская команда приедет в Замбию, а потом наша в Россию. Пока ведем переговоры. Учтите, что мы очень хороши в футболе! Ха-ха», — приводит слова Зулу «Спорт-Экспресс».

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