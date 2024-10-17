Парфенов заявил, что хотел бы возглавить «Спартак»

Экс-защитник «Спартака»рассказал о своих планах. Он отметил, что хотел бы возглавить московский клуб.

Парфенов играл за «Спартак» с 1998 по 2005 год и четыре раза становился чемпионом России.

«Хочется поскорее возглавить амбициозную команду с большими задачами. Так скажет любой тренер. Хочу бороться за высокие места. Важно быть снова в процессе.

Если будет со "Спартаком" — хорошо. Но если нет, ничего страшного. Конечно, хочется когда‑нибудь возглавить "Спартак". Этого хочет любой бывший футболист, который относился к этой команде. Приезжал же молодой парень тренировать "Спартак" из другой страны. Почему у тебя не может получиться? В любом случае всё будет хорошо», — сказал Парфенов «Матч ТВ».