Газзаев: Месси и Роналду сошли, пришло время новых звезд

Знаменитый российский тренерпрокомментировал предстоящее вручение «Золотого мяча».

«Думаю, что Винисиус получит "Золотой мяч". Это будет справедливо, потому что очень стабильно провёл весь сезон. Он заслужил эту награду.

Время Месси и Роналду ушло. Они были эталоном. Неизвестно, когда кто-то сможет повторить их достижения. Сколько раз они выигрывали "Золотой мяч"? Но должны появиться новые звёзды.

Чтобы дойти до уровня Месси и Роналду, надо быть профессионалом и на протяжении всей карьеры демонстрировать высокий уровень футбола, качества, индивидуальное мастерство. Кто ещё столько выиграет на уровне сборных и своих команд?

Сложно сказать, кто сможет повторить это. Только если в скором времени родится вундеркинд. Это футболисты, которые всегда играли хорошо, поэтому и добились таких результатов», — сказал Газзаев «Чемпионату».

Вручение награды «Золотой мяч» в 2024 году пройдет 28 октября в Париже.