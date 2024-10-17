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    Газзаев: Месси и Роналду сошли, пришло время новых звезд

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    Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал предстоящее вручение «Золотого мяча».

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    «Думаю, что Винисиус получит "Золотой мяч". Это будет справедливо, потому что очень стабильно провёл весь сезон. Он заслужил эту награду.

    Время Месси и Роналду ушло. Они были эталоном. Неизвестно, когда кто-то сможет повторить их достижения. Сколько раз они выигрывали "Золотой мяч"? Но должны появиться новые звёзды.

    Чтобы дойти до уровня Месси и Роналду, надо быть профессионалом и на протяжении всей карьеры демонстрировать высокий уровень футбола, качества, индивидуальное мастерство. Кто ещё столько выиграет на уровне сборных и своих команд?

    Сложно сказать, кто сможет повторить это. Только если в скором времени родится вундеркинд. Это футболисты, которые всегда играли хорошо, поэтому и добились таких результатов», — сказал Газзаев «Чемпионату».

    Вручение награды «Золотой мяч» в 2024 году пройдет 28 октября в Париже.

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