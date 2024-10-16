Слуцкий высказался о переходе Пьянича в ЦСКА

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа»поделился мнением о переходе бывшего полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны»в московский

«Пьянич приехал в ЦСКА не для того, чтобы привлечь дополнительную аудиторию. А для того, чтобы дать результаты ЦСКА — и чтобы ЦСКА завоевал то место, которое им хочется завоевать.

И чтобы болельщики ЦСКА, которые уже есть, могли бы насладиться игрой большого мастера.

То есть Пьянич не даст тебе новую аудиторию. И цели приезда Пьянича, как и любого другого игрока, они глобально местечковые. Нацеленные на интересы этого клуба и тот результат, который этот клуб хочет показать», — сказал Слуцкий в подкасте на канале «Т-Лиги».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.