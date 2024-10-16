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    Слуцкий высказался о переходе Пьянича в ЦСКА

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    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением о переходе бывшего полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Пьянич приехал в ЦСКА не для того, чтобы привлечь дополнительную аудиторию. А для того, чтобы дать результаты ЦСКА — и чтобы ЦСКА завоевал то место, которое им хочется завоевать.

    И чтобы болельщики ЦСКА, которые уже есть, могли бы насладиться игрой большого мастера.

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    • То есть Пьянич не даст тебе новую аудиторию. И цели приезда Пьянича, как и любого другого игрока, они глобально местечковые. Нацеленные на интересы этого клуба и тот результат, который этот клуб хочет показать», — сказал Слуцкий в подкасте на канале «Т-Лиги».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.

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