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    Хет-трик Березкина помог «Локомотиву» победить «Трактор»

    «Локомотив» — «Трактор»: счет матча 4:2, обзор голов

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    «Локомотив» одолел «Трактор» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Максим Березкин — нападающий «Локомотива»
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    Максим Березкин — нападающий «Локомотива»

    В составе «железнодорожников» хет-трик оформил нападающий Максим Березкин, а еще один гол записал на свой счет Байрон Фрейз.

    У «Трактора» шайбы забросили Владимир Жарков и Стивен Кэмпфер.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
    Голы: Жарков — 2, 22:51 — 0:1. Березкин — 7 (Елесин, Шалунов), 26:06 — 1:1. Березкин — 8 (Каюмов), 38:36 — 2:1. Фрэз — 5 (Кирьянов, Елесин), 43:23 — 3:1. Кэмпфер — 3 (Кравцов, Николаев), 45:46 — 3:2. Березкин — 9 (бол., Гернат, Сергеев), 52:32 — 4:2Вратари: Мельничук — Фукале (55:16)Броски: 22 (11+7+4) — 24 (8+8+8)Штраф: 0 — 2

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 54 очками в активе, а «Трактор» — на 1-й строчке Востока с 44 баллами.

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