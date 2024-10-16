Гендир «Пари НН»: Гончаренко озвучил планы по усилению команды

Генеральный директор «Пари НН» Давидрассказал, какие пожелания выдвинул новый главный тренер клубапо усилению состава.

«Адаптация Гончаренко в команде идет хорошо, он сразу же приступил к работе и продолжает ее. Все в порядке.

Матч с ЦСКА был запланирован давно. Нельзя делать какие‑то выводы по нему. Виктор Михайлович только пришел, вряд ли можно добиться каких‑то изменений за пару дней. Ребята проявили силу воли, активно играли и показывали, кто на что способен. Получилась боевая ничья.

Каждый главный тренер, приходя в новую команду, хочет выстроить ее под себя, свой стиль игры. У каждого нормального тренера должно быть свое видение усиления.

Виктор Михайлович это озвучил, что подчеркивает, что он профессионал, который знает, что ему надо, и берет это от жизни. Клуб будет содействовать главному тренеру в его стратегическом и тактическом подходе к управлению командой, — сказал "Матч ТВ" Мелик‑Гусейнов.

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Несколько дней назад "Пари НН" в товарищеском матче сыграл вничью с ЦСКА (2:2). Это был первый матч Гончаренко во главе клуба, с нижегородцами он заключил двухлетний контракт.