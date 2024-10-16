Кузьмичев: Кто способен заменить Батракова в случае травмы?

Бывший глава академии московского «Локомотива»прокомментировал серьезный прогресс полузащитникаи усомнился в способности его заменить в случае травмы.

«Результативность Батракова? Тут же все зависит не только от него. Важно то, как будут выглядеть партнеры, как будут складываться игры, и есть еще много факторов. Его результативность — совокупность таланта самого Алексея и игры остальных футболистов "Локомотива".

Но немного пугает то, что он вносит огромный вклад в игру команды, потому что в случае травмы его не смогут заменить, так как у "Локомотива" нет равноценной замены на эту позицию.

Думаю, что команде следует приобрести игрока на эту позицию. Сейчас Михаил Галактионов ставит на позицию десятки Сарвели вместо Батракова, но это не равноценная замена Алексею», — сказал Кузьмичев «СЭ».

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После 14 матчей на счету 19-летнего хавбека 7 забитых мячей и 6 результативных передач.