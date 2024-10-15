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    Президент Ла Лиги призвал ФИФА отменить клубный чемпионат мира

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    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о предстоящем клубном чемпионате мира.

    Хавьер Тебас
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    Хавьер Тебас

    «Президент ФИФА, вы сами знаете, что аудиовизуальные права [на показ турнира] проданы не за тот бюджет, о котором вы говорили ранее. Вам известно об отсутствии спонсорской поддержки. Вы знаете, что лиги и профсоюз футболистов не хотят клубного чемпионата мира. Уберите его уже сейчас!

    Уберите его, и давайте сядем за стол переговоров. Диалог и переговоры — это разные вещи. Переговоры заканчиваются соглашением, а диалог заканчивается ничем. Мы ведём диалог с ФИФА уже много лет. Я уверен, что мы достигнем соглашения», — приводит слова Тебаса Marca.

    Напомним, что проведение клубного чемпионата мира запланировано с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

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