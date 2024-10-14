Мостовой: Вместо сбора сборной России были планы съездить отдохнуть в Дубай

Хавбек сборной Россиивысказался о своих планах на октябрь вместо вызова в национальную команду.

«Думал, сбора не будет, были планы съездить отдохнуть немного, перезагрузиться. На море куда-то, в Дубай.

После игры беру телефон в руку и вижу, что кого-то добавляют в группу, кого-то убирают. Видимо, к чему-то готовимся.

Безусловно, хочется играть. В последнее время столько всего происходит, особенно в сборной. Каждый раз что-то новенькое. В этом тоже интерес есть — что же произойдет дальше. Но, конечно, лучше, когда есть какая-то ясность», — цитирует Мостового «Р-Спорт».

Напомним, что в октябре сборная России осталась без товарищеского матча из-за отсутствия соперника.

Ранее стало известно о том, что РФС договорился о матче в ноябре со сборной Сирии 19 ноября. Игра должна состояться в Волгограде.