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    Мостовой: Вместо сбора сборной России были планы съездить отдохнуть в Дубай

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Хавбек сборной России Андрей Мостовой высказался о своих планах на октябрь вместо вызова в национальную команду.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Думал, сбора не будет, были планы съездить отдохнуть немного, перезагрузиться. На море куда-то, в Дубай.

    После игры беру телефон в руку и вижу, что кого-то добавляют в группу, кого-то убирают. Видимо, к чему-то готовимся.

    Безусловно, хочется играть. В последнее время столько всего происходит, особенно в сборной. Каждый раз что-то новенькое. В этом тоже интерес есть — что же произойдет дальше. Но, конечно, лучше, когда есть какая-то ясность», — цитирует Мостового «Р-Спорт».

    Напомним, что в октябре сборная России осталась без товарищеского матча из-за отсутствия соперника.

    Ранее стало известно о том, что РФС договорился о матче в ноябре со сборной Сирии 19 ноября. Игра должна состояться в Волгограде.

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