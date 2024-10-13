Хлусевич: Если будет возможность, я не задумываясь поеду в Европу

Защитник сборной России иответил на вопрос о возможном трансфере в Европу.

«Никогда не скрывал, что хочу попробовать свои силы в Европе. Если будет возможность, я не задумываясь поеду. На самом деле, если это топ-5 лиг — вообще без разницы.

Аутсайдер? Смотря какие перспективы у команды. Если команда под вылет, наверное, о ней будет сложнее думать. Если команда с амбициями, почему нет?» — приводит слова Хлусевича «Комсомольская правда».

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне 23-летний Хлусевич сыграл 13 матчей во всех соревнованиях. Действующий контракт игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года