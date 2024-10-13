Хлусевич: Если будет возможность, я не задумываясь поеду в Европу

Даниил Хлусевич Фото: globallookpress.com
«Никогда не скрывал, что хочу попробовать свои силы в Европе. Если будет возможность, я не задумываясь поеду. На самом деле, если это топ-5 лиг — вообще без разницы.
Аутсайдер? Смотря какие перспективы у команды. Если команда под вылет, наверное, о ней будет сложнее думать. Если команда с амбициями, почему нет?» — приводит слова Хлусевича «Комсомольская правда».
В нынешнем сезоне 23-летний Хлусевич сыграл 13 матчей во всех соревнованиях. Действующий контракт игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года