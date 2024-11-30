Австралиец Филип Секулич сыграет против немца Кристофа Негриту в полуфинале «челленджера» в Йоккаити (Япония). Матч пройде 30 ноября, начало — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч Секулич — Негриту, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Секулич

Австралийский теннисист третий раз в сезоне дошел до полуфинала на «челленджере», благодаря чему вернется в топ-300.

В мае Филип остановился в шаге от финала на турнирах в Китае и Грузии.

Секулич преподнес сенсацию, разгромив в четвертьфинале Юту Симидзу (6:3, 6:1), который на прошлой неделе стал победителем турнира в Иокогаме.

В остальных раундах 21-летний Секулич выиграл у Юсуке Такахаси Колемана Вонга.

Прогнозы на теннис

В Иокогаме Секулич проиграл во втором круге своему соотечетвеннику Ли Ту.

Негриту

Кристоф впервые в карьере дошел до полуфинала на «челленджере». Благодаря этому успеху он наконец-то дебютирует в топ-400.

При этом с учетом квалификации 30-летний теннисист провел в Йоккаити уже пять матчей.

После этого Негриту преподнес главную сенсацию турнира, выиграв в первом круге у итальянца Маттиа Беллуччи (6:7, 6:2, 7:5).

В следующем матче немец остановил еще одного итальянца — 17-летнего Федерико Чину.

В четвертьфинале соперником Негриту стал Беньями Хассан. Ливанец снялся при счете 1:4 в первом сете.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Секулича в этом матче можно поставить за 1.53, победу Негриту букмекеры предлагают за 2.36.

Прогноз: здесь есть смысл рассмотреть ставки на тотал геймов или сетов. Точно спрогнозировать исход вряд ли получится.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.