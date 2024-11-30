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    Сможет ли Секулич остановить Негриту?

    Секулич — Негриту. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Йоккаити 30 ноября 2024 года

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    Кристоф Негриту
    Австралиец Филип Секулич сыграет против немца Кристофа Негриту в полуфинале «челленджера» в Йоккаити (Япония). Матч пройде 30 ноября, начало — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч Секулич — Негриту, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Секулич

    Австралийский теннисист третий раз в сезоне дошел до полуфинала на «челленджере», благодаря чему вернется в топ-300.

    В мае Филип остановился в шаге от финала на турнирах в Китае и Грузии.

    Секулич преподнес сенсацию, разгромив в четвертьфинале Юту Симидзу (6:3, 6:1), который на прошлой неделе стал победителем турнира в Иокогаме.

    В остальных раундах 21-летний Секулич выиграл у Юсуке Такахаси Колемана Вонга.

    Прогнозы на теннис

    В Иокогаме Секулич проиграл во втором круге своему соотечетвеннику Ли Ту.

    Негриту

    Кристоф впервые в карьере дошел до полуфинала на «челленджере». Благодаря этому успеху он наконец-то дебютирует в топ-400.

    При этом с учетом квалификации 30-летний теннисист провел в Йоккаити уже пять матчей.

    После этого Негриту преподнес главную сенсацию турнира, выиграв в первом круге у итальянца Маттиа Беллуччи (6:7, 6:2, 7:5).

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    В следующем матче немец остановил еще одного итальянца — 17-летнего Федерико Чину.

    В четвертьфинале соперником Негриту стал Беньями Хассан. Ливанец снялся при счете 1:4 в первом сете.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Секулича в этом матче можно поставить за 1.53, победу Негриту букмекеры предлагают за 2.36.

    Прогноз: здесь есть смысл рассмотреть ставки на тотал геймов или сетов. Точно спрогнозировать исход вряд ли получится.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

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    Секулич — Негриту: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Секулич остановить Негриту?
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