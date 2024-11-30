Секулич
Австралийский теннисист третий раз в сезоне дошел до полуфинала на «челленджере», благодаря чему вернется в топ-300.
В мае Филип остановился в шаге от финала на турнирах в Китае и Грузии.
Секулич преподнес сенсацию, разгромив в четвертьфинале Юту Симидзу (6:3, 6:1), который на прошлой неделе стал победителем турнира в Иокогаме.
В остальных раундах 21-летний Секулич выиграл у Юсуке Такахаси Колемана Вонга.
В Иокогаме Секулич проиграл во втором круге своему соотечетвеннику Ли Ту.
Негриту
Кристоф впервые в карьере дошел до полуфинала на «челленджере». Благодаря этому успеху он наконец-то дебютирует в топ-400.
При этом с учетом квалификации 30-летний теннисист провел в Йоккаити уже пять матчей.
После этого Негриту преподнес главную сенсацию турнира, выиграв в первом круге у итальянца Маттиа Беллуччи (6:7, 6:2, 7:5).
В следующем матче немец остановил еще одного итальянца — 17-летнего Федерико Чину.
В четвертьфинале соперником Негриту стал Беньями Хассан. Ливанец снялся при счете 1:4 в первом сете.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Секулича в этом матче можно поставить за 1.53, победу Негриту букмекеры предлагают за 2.36.
Прогноз: здесь есть смысл рассмотреть ставки на тотал геймов или сетов. Точно спрогнозировать исход вряд ли получится.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.