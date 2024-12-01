Нью-Йорк Айлендерс
Баффало
«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: Ничего хорошего для «Нью-Йорк Айлендерс» не происходит, поскольку коллектив Руа уже на 14 месте в восточной конференции.
Последние матчи: За шесть последних матчей «Нью-Йорк Айлендерс» смог выиграть всего лишь раз, что приближает отставку именитого в прошлом голкипера.
Нью-Йорк Айлендерс — Баффало: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблемы «Нью-Йорк Айлендерс» с травмированными игроками остаются серьезными. За клуб не могут играть Даклер, Барзал, Пелеч и Райлли.
Общий тонус клуба: Впервые за долгое время даже в матче против «Баффало» у хозяев льда меньше шансы, чем у гостей предстоящей игры.
«Баффало»
Турнирное положение: Последние успехи «Баффало» не случайны, поскольку коллективу Раффа удалось поймать свой ритм, что и помогло «клинкам» забраться на девятую позицию восточной конференции.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Баффало» проиграл только «Миннесоте», и то пропустив от «дикарей» всего лишь одну шайбу.
Травмированные игроки: У Линди Раффа болит голова, как и кем заменить Гринвэя и Самуэльссона, поскольку для «Баффало» они практически незаменимые игроки.
Общий тонус клуба: В поединке против «Айлендерс» гости будут играть с позиции силы, и шансы на успех у приезжего клуба весьма неплохие.
Статистика для ставок
- «Баффало» в четырех последних поединках проиграл лишь раз
- У «Нью-Йорк Айлендерс» лишь одна победа в шести последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.41, на гостей — 2.82.
Прогноз: «Островитяне» могут в очередной раз опростоволоситься.
- 3.35Автомобилист — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.33Тампа — Торонто: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
- 2.48Сент-Луис — Филадельфия: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Встреча будет практически без обороны, и обе команды устроят настоящий голевой спектакль.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.82
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.35