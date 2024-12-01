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    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало». Ставка (к. 2.82), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 01 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало»
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    «Нью-Йорк Айлендерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «UBS Арене» 01 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Декабря 2024 года

    Нью-Йорк Айлендерс

  • НХЛ
    •  Нью-Йорк Айлендерс 03:30 Баффало

    Баффало

  • НХЛ
    •

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Турнирное положение: Ничего хорошего для «Нью-Йорк Айлендерс» не происходит, поскольку коллектив Руа уже на 14 месте в восточной конференции.

    Последние матчи: За шесть последних матчей «Нью-Йорк Айлендерс» смог выиграть всего лишь раз, что приближает отставку именитого в прошлом голкипера.

    Нью-Йорк Айлендерс — Баффало: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Проблемы «Нью-Йорк Айлендерс» с травмированными игроками остаются серьезными. За клуб не могут играть Даклер, Барзал, Пелеч и Райлли.

    Общий тонус клуба: Впервые за долгое время даже в матче против «Баффало» у хозяев льда меньше шансы, чем у гостей предстоящей игры.

    «Баффало»

    Турнирное положение: Последние успехи «Баффало» не случайны, поскольку коллективу Раффа удалось поймать свой ритм, что и помогло «клинкам» забраться на девятую позицию восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Баффало» проиграл только «Миннесоте», и то пропустив от «дикарей» всего лишь одну шайбу.

    Травмированные игроки: У Линди Раффа болит голова, как и кем заменить Гринвэя и Самуэльссона, поскольку для «Баффало» они практически незаменимые игроки.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Айлендерс» гости будут играть с позиции силы, и шансы на успех у приезжего клуба весьма неплохие.

    Статистика для ставок

    • «Баффало» в четырех последних поединках проиграл лишь раз

    • У «Нью-Йорк Айлендерс» лишь одна победа в шести последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.41, на гостей — 2.82.

    Прогноз: «Островитяне» могут в очередной раз опростоволоситься.

    Альтернативный прогноз: Встреча будет практически без обороны, и обе команды устроят настоящий голевой спектакль.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.82

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.35

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    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Островитяне» смогут справиться с «клинками»?
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