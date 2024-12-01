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    «Филадельфия» даст бой «блюзменам»?

    «Сент-Луис» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.48), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 01 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Филадельфия»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 01 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Декабря 2024 года

    Сент-Луис

  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 03:00 Филадельфия

    Филадельфия

  • НХЛ
    •

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: Положение дел начало постепенно улучшаться в «Сент-Луисе», поскольку после прихода на пост главного тренера Монтгомери коллектив из Миссури поднялся уже на 11 строчку Запада.

    Последние матчи: В двух последних поединках «Сент-Луис» продемонстрировал собранный хоккей и по делу расправился с «Нью-Джерси» и «Нью-Йорком Рейнджерс».

    Сент-Луис — Филадельфия: коэффициенты букмекеров

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  • 2.404.302.45Бонус€100
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    Травмированные игроки: У «Сент-Луиса» серьезные проблемы с обороной, поскольку травмированы Тори Круг и Ник Ледди.

    Общий тонус клуба: После таких успехов в матче против едва живой «Филадельфии» хозяева льда видятся гораздо более явными претендентами на победу.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Последние матчи явно идут не по плану Тортореллы, но «Филадельфия» продолжает удерживаться на 10 позиции Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Три последних поединка «Филадельфии» получились максимально энергозатратными, поскольку пришлось играть овертаймы в каждом из них, но пять очков из шести возможных было набрано.

    Травмированные игроки: Прямо сейчас «Филадельфия» не может рассчитывать на Дрисдэйла, Эллиса, Эрссона и Джохансена.

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    Общий тонус клуба: В таком состоянии противостоять находящемуся в тонусе «Сент-Луису» будет крайне тяжело.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Луис» выиграл два последних поединка

    • «Филадельфия» три последних поединка не заканчивала в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.44, на гостей — 2.48.

    Прогноз: Монтгомери продолжит побеждать с «блюзменами».

    Альтернативный прогноз: В этой игре вполне возможна дополнительная пятиминутка.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.48

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95

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    «Сент-Луис» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Филадельфия» даст бой «блюзменам»?
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