В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 01 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: Положение дел начало постепенно улучшаться в «Сент-Луисе», поскольку после прихода на пост главного тренера Монтгомери коллектив из Миссури поднялся уже на 11 строчку Запада.

Последние матчи: В двух последних поединках «Сент-Луис» продемонстрировал собранный хоккей и по делу расправился с «Нью-Джерси» и «Нью-Йорком Рейнджерс».

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Травмированные игроки: У «Сент-Луиса» серьезные проблемы с обороной, поскольку травмированы Тори Круг и Ник Ледди.

Общий тонус клуба: После таких успехов в матче против едва живой «Филадельфии» хозяева льда видятся гораздо более явными претендентами на победу.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Последние матчи явно идут не по плану Тортореллы, но «Филадельфия» продолжает удерживаться на 10 позиции Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Три последних поединка «Филадельфии» получились максимально энергозатратными, поскольку пришлось играть овертаймы в каждом из них, но пять очков из шести возможных было набрано.

Травмированные игроки: Прямо сейчас «Филадельфия» не может рассчитывать на Дрисдэйла, Эллиса, Эрссона и Джохансена.

Общий тонус клуба: В таком состоянии противостоять находящемуся в тонусе «Сент-Луису» будет крайне тяжело.

Статистика для ставок

«Сент-Луис» выиграл два последних поединка

«Филадельфия» три последних поединка не заканчивала в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.44, на гостей — 2.48.

Прогноз: Монтгомери продолжит побеждать с «блюзменами».

Альтернативный прогноз: В этой игре вполне возможна дополнительная пятиминутка.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.48

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95