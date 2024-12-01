Сент-Луис
Филадельфия
«Сент-Луис»
Турнирное положение: Положение дел начало постепенно улучшаться в «Сент-Луисе», поскольку после прихода на пост главного тренера Монтгомери коллектив из Миссури поднялся уже на 11 строчку Запада.
Последние матчи: В двух последних поединках «Сент-Луис» продемонстрировал собранный хоккей и по делу расправился с «Нью-Джерси» и «Нью-Йорком Рейнджерс».
Сент-Луис — Филадельфия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У «Сент-Луиса» серьезные проблемы с обороной, поскольку травмированы Тори Круг и Ник Ледди.
Общий тонус клуба: После таких успехов в матче против едва живой «Филадельфии» хозяева льда видятся гораздо более явными претендентами на победу.
«Филадельфия»
Турнирное положение: Последние матчи явно идут не по плану Тортореллы, но «Филадельфия» продолжает удерживаться на 10 позиции Востока.
Последние матчи: Три последних поединка «Филадельфии» получились максимально энергозатратными, поскольку пришлось играть овертаймы в каждом из них, но пять очков из шести возможных было набрано.
Травмированные игроки: Прямо сейчас «Филадельфия» не может рассчитывать на Дрисдэйла, Эллиса, Эрссона и Джохансена.
Общий тонус клуба: В таком состоянии противостоять находящемуся в тонусе «Сент-Луису» будет крайне тяжело.
Статистика для ставок
- «Сент-Луис» выиграл два последних поединка
- «Филадельфия» три последних поединка не заканчивала в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.44, на гостей — 2.48.
Прогноз: Монтгомери продолжит побеждать с «блюзменами».
- 3.35Автомобилист — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.82Нью-Йорк Айлендерс — Баффало: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:30
- 2.33Тампа — Торонто: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: В этой игре вполне возможна дополнительная пятиминутка.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.48
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95