Мотидзуки
Синтаро впервые в этом году сыграет в полуфинале «челленджера».
Но в данном случае это всего лишь удачное стечение обстоятельств. Во втором круге Рэй должен был встретиться с Есихито Нисиокой, но соперник в последний момент снялся с матча.
В первом круге Мотидзуки одержал победу над Джеймсом Маккейбом — 7:5, 6:4.
В четвертьфинале 21-летний Мотидзуки остановил еще одного представителя Австралии — Ли Ту (6:4, 1:6, 6:4).
На уровне основной сетки Синтаро в этом сезоне еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.
Сакамото
Рэй тем временем вторую неделю подряд подтверждает, что организаторы местных турниров не зря предоставляют ему wild card сразу в основную сетку.
Дело в том, что этот 18-летний японец находится всего лишь в восьмой сотне рейтинга. Но очевидно, что талант у парня присутствует.
На недавнем турнире в Иокогаме Сакамото дошел до четвертьфинала. При этом в первом круге он выиграл у бывшей 87-й ракетки мира Юрия Родионова.
В Йоккаити Рэй начал с победы над южноафриканцем Филипом Хеннингом. Во втором раунде представитель Страны восходящего солнца остановил Наоки Накагаву, а в четвертьфинале — Кайти Утиду.
Также добавим, что на текущем турнире Сакамото пока не проиграл ни одного сета.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мотидзуки в этом матче можно поставить за 1.52, победу Сакамото букмекеры предлагают за 2.40.
Прогноз: вполне вероятно, что парень из восьмой сотни рейтинга удивит еще одного соотечественника. Здесь точно будет серьезная борьба.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.