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    Мотидзуки проиграет сопернику из восьмой сотни рейтинга?

    Мотидзуки — Сакамото. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Йоккаити 30 ноября 2024 года

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    Рэй Сакамото
    Японцы Синтаро Мотидзуки и Рэй Сакамото встретятся в полуфинале «челленджера» в Йоккаити (Япония). Матч пройде 30 ноября, начало — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мотидзуки — Сакамото, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мотидзуки

    Синтаро впервые в этом году сыграет в полуфинале «челленджера».

    Но в данном случае это всего лишь удачное стечение обстоятельств. Во втором круге Рэй должен был встретиться с Есихито Нисиокой, но соперник в последний момент снялся с матча.

    В первом круге Мотидзуки одержал победу над Джеймсом Маккейбом — 7:5, 6:4.

    В четвертьфинале 21-летний Мотидзуки остановил еще одного представителя Австралии — Ли Ту (6:4, 1:6, 6:4).

    На уровне основной сетки Синтаро в этом сезоне еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

    Сакамото

    Рэй тем временем вторую неделю подряд подтверждает, что организаторы местных турниров не зря предоставляют ему wild card сразу в основную сетку.

    Дело в том, что этот 18-летний японец находится всего лишь в восьмой сотне рейтинга. Но очевидно, что талант у парня присутствует.

    На недавнем турнире в Иокогаме Сакамото дошел до четвертьфинала. При этом в первом круге он выиграл у бывшей 87-й ракетки мира Юрия Родионова.

    В Йоккаити Рэй начал с победы над южноафриканцем Филипом Хеннингом. Во втором раунде представитель Страны восходящего солнца остановил Наоки Накагаву, а в четвертьфинале — Кайти Утиду.

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    Также добавим, что на текущем турнире Сакамото пока не проиграл ни одного сета.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мотидзуки в этом матче можно поставить за 1.52, победу Сакамото букмекеры предлагают за 2.40.

    Прогноз: вполне вероятно, что парень из восьмой сотни рейтинга удивит еще одного соотечественника. Здесь точно будет серьезная борьба.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

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    Мотидзуки — Сакамото: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на теннис. Мотидзуки проиграет сопернику из восьмой сотни рейтинга?
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