Тампа-Бэй
Торонто
«Тампа»
Турнирное положение: Хоккей «Тампы» модернизируется, а самое главное он приносит плоды. Коллектив из Флориды уже на восьмой позиции Востока.
Последние матчи: Последние матчи для «Тампы» получились не самыми удачными, поскольку удалось одержать только одну победу в четырёх матчах, но зато она пришлась на разгром «Колорадо».
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Тампы» озабочен травмами Чаффи и Пола. Последний не сможет помочь своему клубу ещё продолжительное время.
Общий тонус клуба: Куперу не простят, если он почти со здоровым составом не сможет обыграть соперника, у которого 10 травмированных хоккеистов.
«Торонто»
Турнирное положение: Стоит выразить уважение Берубе, который с таким огромными кадровыми потерями умудряется идти с «Торонто» в четверке сильнейших на Востоке.
Последние матчи: Мало того, «Торонто» в пяти последних матчах проиграл всего лишь раз, и то в соперниках была «Флорида».
Травмированные игроки: Проблемы «Торонто» с травмированными хоккеистами достигли каких-то невероятных масштабов. Уже девять игроков вне игры, а также есть вопросы по участию МакМанна в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: Игра против «Тампы» будете тяжелой, поскольку такая просадка по составу может аукнуться канадской команде в матче против организованного соперника.
Статистика для ставок
- У «Торонто» в пяти последних поединках всего лишь одно поражение
- «Тампа» в четырех последних матчах смогла выиграть лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.33, на ничью — 4.67, на гостей — 2.58.
Прогноз: «Тампа» имеет преимущество своего льда и добьется победы над испытывающим проблемы с составом «Торонто».
- 3.35Автомобилист — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.82Нью-Йорк Айлендерс — Баффало: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:30
- 2.48Сент-Луис — Филадельфия: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Получится результативная игра между достойными сопрениками.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.33
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.47