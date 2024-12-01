В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Амали Арене» 01 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тампа»

Турнирное положение: Хоккей «Тампы» модернизируется, а самое главное он приносит плоды. Коллектив из Флориды уже на восьмой позиции Востока.

Последние матчи: Последние матчи для «Тампы» получились не самыми удачными, поскольку удалось одержать только одну победу в четырёх матчах, но зато она пришлась на разгром «Колорадо».

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Тампы» озабочен травмами Чаффи и Пола. Последний не сможет помочь своему клубу ещё продолжительное время.

Общий тонус клуба: Куперу не простят, если он почти со здоровым составом не сможет обыграть соперника, у которого 10 травмированных хоккеистов.

«Торонто»

Турнирное положение: Стоит выразить уважение Берубе, который с таким огромными кадровыми потерями умудряется идти с «Торонто» в четверке сильнейших на Востоке.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Мало того, «Торонто» в пяти последних матчах проиграл всего лишь раз, и то в соперниках была «Флорида».

Травмированные игроки: Проблемы «Торонто» с травмированными хоккеистами достигли каких-то невероятных масштабов. Уже девять игроков вне игры, а также есть вопросы по участию МакМанна в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: Игра против «Тампы» будете тяжелой, поскольку такая просадка по составу может аукнуться канадской команде в матче против организованного соперника.

Статистика для ставок

У «Торонто» в пяти последних поединках всего лишь одно поражение

«Тампа» в четырех последних матчах смогла выиграть лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.33, на ничью — 4.67, на гостей — 2.58.

Прогноз: «Тампа» имеет преимущество своего льда и добьется победы над испытывающим проблемы с составом «Торонто».

Альтернативный прогноз: Получится результативная игра между достойными сопрениками.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.33

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.47