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    «Тампа» разберется с ослабленным «Торонто»?

    «Тампа» — «Торонто». Ставка (к. 2.35), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 01 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Торонто»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Амали Арене» 01 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Декабря 2024 года

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 03:00 Торонто

    Торонто

  • НХЛ
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    «Тампа»

    Турнирное положение: Хоккей «Тампы» модернизируется, а самое главное он приносит плоды. Коллектив из Флориды уже на восьмой позиции Востока.

    Последние матчи: Последние матчи для «Тампы» получились не самыми удачными, поскольку удалось одержать только одну победу в четырёх матчах, но зато она пришлась на разгром «Колорадо».

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Тампы» озабочен травмами Чаффи и Пола. Последний не сможет помочь своему клубу ещё продолжительное время.

    Общий тонус клуба: Куперу не простят, если он почти со здоровым составом не сможет обыграть соперника, у которого 10 травмированных хоккеистов.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Стоит выразить уважение Берубе, который с таким огромными кадровыми потерями умудряется идти с «Торонто» в четверке сильнейших на Востоке.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Мало того, «Торонто» в пяти последних матчах проиграл всего лишь раз, и то в соперниках была «Флорида».

    Травмированные игроки: Проблемы «Торонто» с травмированными хоккеистами достигли каких-то невероятных масштабов. Уже девять игроков вне игры, а также есть вопросы по участию МакМанна в предстоящем поединке.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Тампы» будете тяжелой, поскольку такая просадка по составу может аукнуться канадской команде в матче против организованного соперника.

    Статистика для ставок

    • У «Торонто» в пяти последних поединках всего лишь одно поражение

    • «Тампа» в четырех последних матчах смогла выиграть лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.33, на ничью — 4.67, на гостей — 2.58.

    Прогноз: «Тампа» имеет преимущество своего льда и добьется победы над испытывающим проблемы с составом «Торонто».

    Альтернативный прогноз: Получится результативная игра между достойными сопрениками.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.33

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.47

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    «Тампа» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Тампа» разберется с ослабленным «Торонто»?
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