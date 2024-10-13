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    Гвардиола: «Ливерпуль» под руководством Клоппа — это самая сложная команда для меня

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал клуб, против которого было играть тяжелее всего.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Ливерпуль под руководством Клоппа — это самая сложная команда для меня из-за их манеры игры.

    Им было очень трудно противостоять, поэтому я отдаю должное тому, чего мы достигли на фоне соперничества с ними. Это величайший успех, чего мы и добились», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

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    • Напомним, что «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа выигрывал Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу. Немецкий специалист покинул «мерсисайдцев» летом этого года.

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