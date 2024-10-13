Гвардиола: «Ливерпуль» под руководством Клоппа — это самая сложная команда для меня

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
«Ливерпуль под руководством Клоппа — это самая сложная команда для меня из-за их манеры игры.
Им было очень трудно противостоять, поэтому я отдаю должное тому, чего мы достигли на фоне соперничества с ними. Это величайший успех, чего мы и добились», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.
Напомним, что «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа выигрывал Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу. Немецкий специалист покинул «мерсисайдцев» летом этого года.