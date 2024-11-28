ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей СафоновВзгляд за рубеж. Как складываются карьеры российских игроков в Европе? Пеп ГвардиолаНесчастливое совпадение. Шестнадцать причин черной полосы «Манчестер Сити» Игорь Чугайнов«Игроки "Локо" не перестроились с простых матчей на сложный». Игорь Чугайнов — об итогах тура РПЛ и предстоящих кубковых баталиях
    Все новости спорта

    «Адмирал» избежит крупного поражения дома

    «Адмирал» — СКА. Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, КХЛ, 28 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Адмирал Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Адмирал» — СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Адмирал» в дерби Дальнего Востока
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» примет СКА. Игра пройдет на «Фетисов Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 12:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 28 Ноября 2024 года

    Адмирал

  • КХЛ
    •  Адмирал 12:00 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Дальневосточники провели 31 встречу, набрав такое же количество баллов. В таблице своей конференции «моряки» занимают 6-ю строчку, опережая на 1 балл «Нефтехимик».

    Последние матчи: Неделями ранее «Адмирал» преследовала черная полоса, результатом которой стали пять поражений подряд и всего 1 заработанное очко за этот период.

    Адмирал — СКА: коэффициенты букмекеров

    Дважды команда Леонида Тамбиева уступила «Автомобилисту» — 3:4 Б, 0:1, а также проиграла «Спартаку» — 1:6, «Северстали» — 1:2 и «Авангарду» — 1:2. В последнем матче «моряки» одержали волевую победу над «Амуром» — 5:3.

    Не сыграют: Семен Ручкин, Аркадий Шестаков.

    Состояние команды: В текущем сезоне «Адмирал» явно далек от последовательности как в собственных действиях на льду, так и с точки зрения результатов на продолжительных отрезках.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    После провального прошлого чемпионата «Адмирал» намерен выправить ситуацию, на что указывал достаточно боевой старт, подкрепленный победами и исключительными атакующими показателями.

    Однако на смену столь активному циклу пришел затяжной период упадка: подавляющее большинство последних матчей «Адмирал» проваливает, а его форма уже не та, что была в сентябре.

    СКА

    Турнирное положение: В активе санкт-петербургских армейцев 39 очков по итогам 30 матчей. В таблице Западной конференции команда занимает 4-ю позицию.

    Последние матчи: Неделями ранее СКА поочередно проиграл «Локомотиву» — 2:3, «Салавату Юлаеву» — 2:4, «Куньлуню» — 1:2 ОТ, «Сочи» — 2:5 и «Авангарду» — 1:2.

    Серию отрицательных результатов команда Романа Ротенберга прервала благодаря победе над «Сибирью» — 1:0 Б. Накануне СКА уступил «Ак Барсу» — 2:3 ОТ, а также взял верх над «Амуром» — 6:3 и «Торпедо» — 4:1.

    Не сыграют: Артем Земченок.

  • Победная серия «Спартака», прогресс московского «Динамо», активный рывок «Куньлуня»
  • КХЛ: обзор двенадцатой игровой недели
  • 25/11/2024

    • Состояние команды: Действующий состав СКА свидетельствует о явных намерениях клуба завладеть ролью первого претендента на Кубок, оставив позади лучших представителей лиги.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Однако на текущий момент СКА далек от стабильности в результатах: сегодняшние «армейцы» в большей степени остаются коллективом с первоклассными фамилиями, нежели по-настоящему эффективной командой.

    Регулярный сезон для команды Романа Ротенберга складывается противоречиво: СКА присущи как серии, состоящие из ярких побед, так и максимально непредсказуемые провалы даже в играх с аутсайдерами.

    Статистика для ставок

    • «Адмирал» победил в пяти матчах из семи последних во Владивостоке

    • В семи последних встречах на домашней территории «Адмирал» ни разу не проиграл в основное время

    • Поражением СКА закончились четыре гостевые встречи из последних пяти

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 4.69, ничья — в 4.50, а победа СКА — в 1.62.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

    Прогноз: В общем понимании «Адмирал» находится не в лучшей форме, однако нередко ситуация становится другой, когда дело касается до домашних матчей, в которых команда Леонида Тамбиева чувствует себя превосходно даже на фоне соперников первого эшелона.

    Ставка: «Адмирал» победит с форой +1 за 1.85.

    Прогноз: На своей территории «Адмирал» навяжет СКА смелый хоккей, но ввиду атакующих проблем, характерных обеим командам, предстоящая встреча едва ли обеспечит высокую результативность.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Монреаль — Юта
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Бостон — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Майами — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Миннесота — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нисиока — Мория
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Негриту — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Имер — Захаров
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кванджу — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Моро-Каньяс — Коппеянс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Аранго — Семенистая
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Адмирал» — СКА: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Адмирал» избежит крупного поражения дома
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры