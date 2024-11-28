В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» примет СКА. Игра пройдет на «Фетисов Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 12:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Адмирал»

Турнирное положение: Дальневосточники провели 31 встречу, набрав такое же количество баллов. В таблице своей конференции «моряки» занимают 6-ю строчку, опережая на 1 балл «Нефтехимик».

Последние матчи: Неделями ранее «Адмирал» преследовала черная полоса, результатом которой стали пять поражений подряд и всего 1 заработанное очко за этот период.

Дважды команда Леонида Тамбиева уступила «Автомобилисту» — 3:4 Б, 0:1, а также проиграла «Спартаку» — 1:6, «Северстали» — 1:2 и «Авангарду» — 1:2. В последнем матче «моряки» одержали волевую победу над «Амуром» — 5:3.

Не сыграют: Семен Ручкин, Аркадий Шестаков.

Состояние команды: В текущем сезоне «Адмирал» явно далек от последовательности как в собственных действиях на льду, так и с точки зрения результатов на продолжительных отрезках.

Прогнозы и ставки на КХЛ

После провального прошлого чемпионата «Адмирал» намерен выправить ситуацию, на что указывал достаточно боевой старт, подкрепленный победами и исключительными атакующими показателями.

Однако на смену столь активному циклу пришел затяжной период упадка: подавляющее большинство последних матчей «Адмирал» проваливает, а его форма уже не та, что была в сентябре.

СКА

Турнирное положение: В активе санкт-петербургских армейцев 39 очков по итогам 30 матчей. В таблице Западной конференции команда занимает 4-ю позицию.

Последние матчи: Неделями ранее СКА поочередно проиграл «Локомотиву» — 2:3, «Салавату Юлаеву» — 2:4, «Куньлуню» — 1:2 ОТ, «Сочи» — 2:5 и «Авангарду» — 1:2.

Серию отрицательных результатов команда Романа Ротенберга прервала благодаря победе над «Сибирью» — 1:0 Б. Накануне СКА уступил «Ак Барсу» — 2:3 ОТ, а также взял верх над «Амуром» — 6:3 и «Торпедо» — 4:1.

Не сыграют: Артем Земченок.

Состояние команды: Действующий состав СКА свидетельствует о явных намерениях клуба завладеть ролью первого претендента на Кубок, оставив позади лучших представителей лиги.

Однако на текущий момент СКА далек от стабильности в результатах: сегодняшние «армейцы» в большей степени остаются коллективом с первоклассными фамилиями, нежели по-настоящему эффективной командой.

Регулярный сезон для команды Романа Ротенберга складывается противоречиво: СКА присущи как серии, состоящие из ярких побед, так и максимально непредсказуемые провалы даже в играх с аутсайдерами.

Статистика для ставок

«Адмирал» победил в пяти матчах из семи последних во Владивостоке

В семи последних встречах на домашней территории «Адмирал» ни разу не проиграл в основное время

Поражением СКА закончились четыре гостевые встречи из последних пяти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 4.69, ничья — в 4.50, а победа СКА — в 1.62.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: В общем понимании «Адмирал» находится не в лучшей форме, однако нередко ситуация становится другой, когда дело касается до домашних матчей, в которых команда Леонида Тамбиева чувствует себя превосходно даже на фоне соперников первого эшелона.

Ставка: «Адмирал» победит с форой +1 за 1.85.

Прогноз: На своей территории «Адмирал» навяжет СКА смелый хоккей, но ввиду атакующих проблем, характерных обеим командам, предстоящая встреча едва ли обеспечит высокую результативность.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.80.