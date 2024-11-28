Адмирал
СКА
«Адмирал»
Турнирное положение: Дальневосточники провели 31 встречу, набрав такое же количество баллов. В таблице своей конференции «моряки» занимают 6-ю строчку, опережая на 1 балл «Нефтехимик».
Последние матчи: Неделями ранее «Адмирал» преследовала черная полоса, результатом которой стали пять поражений подряд и всего 1 заработанное очко за этот период.
Адмирал — СКА: коэффициенты букмекеров
Дважды команда Леонида Тамбиева уступила «Автомобилисту» — 3:4 Б, 0:1, а также проиграла «Спартаку» — 1:6, «Северстали» — 1:2 и «Авангарду» — 1:2. В последнем матче «моряки» одержали волевую победу над «Амуром» — 5:3.
Не сыграют: Семен Ручкин, Аркадий Шестаков.
Состояние команды: В текущем сезоне «Адмирал» явно далек от последовательности как в собственных действиях на льду, так и с точки зрения результатов на продолжительных отрезках.
После провального прошлого чемпионата «Адмирал» намерен выправить ситуацию, на что указывал достаточно боевой старт, подкрепленный победами и исключительными атакующими показателями.
Однако на смену столь активному циклу пришел затяжной период упадка: подавляющее большинство последних матчей «Адмирал» проваливает, а его форма уже не та, что была в сентябре.
СКА
Турнирное положение: В активе санкт-петербургских армейцев 39 очков по итогам 30 матчей. В таблице Западной конференции команда занимает 4-ю позицию.
Последние матчи: Неделями ранее СКА поочередно проиграл «Локомотиву» — 2:3, «Салавату Юлаеву» — 2:4, «Куньлуню» — 1:2 ОТ, «Сочи» — 2:5 и «Авангарду» — 1:2.
Серию отрицательных результатов команда Романа Ротенберга прервала благодаря победе над «Сибирью» — 1:0 Б. Накануне СКА уступил «Ак Барсу» — 2:3 ОТ, а также взял верх над «Амуром» — 6:3 и «Торпедо» — 4:1.
Не сыграют: Артем Земченок.
Состояние команды: Действующий состав СКА свидетельствует о явных намерениях клуба завладеть ролью первого претендента на Кубок, оставив позади лучших представителей лиги.
Однако на текущий момент СКА далек от стабильности в результатах: сегодняшние «армейцы» в большей степени остаются коллективом с первоклассными фамилиями, нежели по-настоящему эффективной командой.
Регулярный сезон для команды Романа Ротенберга складывается противоречиво: СКА присущи как серии, состоящие из ярких побед, так и максимально непредсказуемые провалы даже в играх с аутсайдерами.
Статистика для ставок
- «Адмирал» победил в пяти матчах из семи последних во Владивостоке
- В семи последних встречах на домашней территории «Адмирал» ни разу не проиграл в основное время
- Поражением СКА закончились четыре гостевые встречи из последних пяти
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 4.69, ничья — в 4.50, а победа СКА — в 1.62.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.
- 2.10Тампа-Бэй — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.90Монреаль — Юта: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 2.75Бостон — Ванкувер: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
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Прогноз: В общем понимании «Адмирал» находится не в лучшей форме, однако нередко ситуация становится другой, когда дело касается до домашних матчей, в которых команда Леонида Тамбиева чувствует себя превосходно даже на фоне соперников первого эшелона.
Ставка: «Адмирал» победит с форой +1 за 1.85.
Прогноз: На своей территории «Адмирал» навяжет СКА смелый хоккей, но ввиду атакующих проблем, характерных обеим командам, предстоящая встреча едва ли обеспечит высокую результативность.
Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.80.