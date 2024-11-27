Испанец Алехандро Моро-Каньяс сыграет против бельгийца Киммера Коппеянса во втором круге «челленджера» в Майя (Португалия). Матч пройдет 27 ноября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Моро-Каньяс — Коппеянс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Моро-Каньяс

Алехандро в первом раунде одержал победу над иорданцем Абедаллой Шелбаем — 6:4, 6:4.

Испанский теннисист наконец-то прервал серию неудачных результатов, которая началась еще в августе.

После выхода в финал турнира в Порту Моро-Каньяс не прошел квалификацию на US Open, в Чэнду, Шанхае и Алматы, а также провалил небольшие турниры в Нонтхабури и Монтемаре.

Прогнозы на теннис

В этом году 23-летний Моро-Каньяс провел на грунте 32 матча — одержал 18 побед и 14 раз проиграл. Его лучшим результатом на этом покрытии стала победа на апрельском «челленджере» в Риме.

Коппеянс

Киммер пропустил из-за травмы большую часть сезона. Именно это стало причиной его падения в рейтинге — сейчас он находится за пределами топ-400.

В конце августа бельгийский теннисист проиграл на старте квалификации US Open, а потом неудачно выступил на «челленджерах» в Стамбуле и болгарском Добриче.

В октябре и ноябре Коппеянс провел большое количество матчей на «фьючерсах», пытаясь как можно скорее набрать оптимальную форму.

После этого кое-что начало получаться. В Монтемаре 30-летний Коппеянс прошел во второй раунд, а на текущем турнире начал с разгромной победы над итальянцем Самуэле Руджери (6:4, 6:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Моро-Каньяса в этом матче можно поставить за 2.02, победу Коппеянса букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: вряд ли бельгийца здесь можно назвать фаворитом. Более того, это очень странно в данном случае. Против испанского грунтовика у него не очень много шансов на успех.

Рекомендуемая ставка: победа Моро-Каньяса за 2.02.