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    Моро-Каньясу и Коппеянсу понадобится третий сет?

    Моро-Каньяс — Коппеянс. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Майя 27 ноября 2024 года

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    Алехандро Моро-Каньяс
    Испанец Алехандро Моро-Каньяс сыграет против бельгийца Киммера Коппеянса во втором круге «челленджера» в Майя (Португалия). Матч пройдет 27 ноября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Моро-Каньяс — Коппеянс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Моро-Каньяс

    Алехандро в первом раунде одержал победу над иорданцем Абедаллой Шелбаем — 6:4, 6:4.

    Испанский теннисист наконец-то прервал серию неудачных результатов, которая началась еще в августе.

    После выхода в финал турнира в Порту Моро-Каньяс не прошел квалификацию на US Open, в Чэнду, Шанхае и Алматы, а также провалил небольшие турниры в Нонтхабури и Монтемаре.

    Прогнозы на теннис

    В этом году 23-летний Моро-Каньяс провел на грунте 32 матча — одержал 18 побед и 14 раз проиграл. Его лучшим результатом на этом покрытии стала победа на апрельском «челленджере» в Риме.

    Коппеянс

    Киммер пропустил из-за травмы большую часть сезона. Именно это стало причиной его падения в рейтинге — сейчас он находится за пределами топ-400.

    В конце августа бельгийский теннисист проиграл на старте квалификации US Open, а потом неудачно выступил на «челленджерах» в Стамбуле и болгарском Добриче.

    В октябре и ноябре Коппеянс провел большое количество матчей на «фьючерсах», пытаясь как можно скорее набрать оптимальную форму.

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    После этого кое-что начало получаться. В Монтемаре 30-летний Коппеянс прошел во второй раунд, а на текущем турнире начал с разгромной победы над итальянцем Самуэле Руджери (6:4, 6:0).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Моро-Каньяса в этом матче можно поставить за 2.02, победу Коппеянса букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: вряд ли бельгийца здесь можно назвать фаворитом. Более того, это очень странно в данном случае. Против испанского грунтовика у него не очень много шансов на успех.

    Рекомендуемая ставка: победа Моро-Каньяса за 2.02.

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    Моро-Каньяс — Коппеянс: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 27.11.2024. Прогнозы на теннис. Моро-Каньясу и Коппеянсу понадобится третий сет?
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