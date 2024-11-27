27 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСВ и «Шахтер». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Шахтер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСВ

Турнирное положение: ПСВ находится на 24-м месте в таблице. У команды 5 набранных очков. У ПСВ одна победа, две ничьи и одно поражение.

Последние матчи: Ноябрь ПСВ начал неудачно. Клуб проиграл в гостях «Аяксу» со счетом 2:3.

Однако затем ситуация улучшилась. ПСВ добился трех побед кряду с общей разницей мячей 12-0.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: ПСВ в текущем месяце порадовал фанатов в домашней игре с «Жироной». Клуб победил со счетом 4:0.

Команда постарается снова порадовать своих болельщиков. В предстоящей встрече ПСВ идет явным фаворитом. Но это еще придется доказать на футбольном поле.

«Шахтер»

Турнирное положение: «Шахтер» находится на 28-й позиции в таблице. У украинской команды 4 набранных очка.

Последние матчи: 6 ноября «Шахтер» наконец-то одержал первую победу в Лиге чемпионов-2024/25. Команда дома взяла верх над «Янг Бойз» со счетом 2:1.

Затем «Шахтер» добился двух побед кряду в УПЛ. Клуб смог взять верх над «Зарей» (3:1) и «Ингульцом» (6:0).

Состояние команды: «Шахтер» не проигрывает достаточно давно. Последний раз команда уступала еще 22 октября. Тогда «Шахтер» в Лондоне не смог набрать очков в противостоянии с «Арсеналом» (0:1).

В Эйндховене «Шахтер» не будет действовать первым номером. Но команда точно не собирается отсиживаться в обороне. Гости обязательно попробуют реализовать свой шанс у чужих ворот.

В текущей Лиге чемпионов «Шахтер» в гостях провел два матча. Команда разошлась миром с «Болоньей» (0:0), а также уступила «Арсеналу» со счетом 0:1.

Статистика для ставок

Выигрышная серия ПСВ составляет три матча

«Шахтер» в предыдущих пяти встречах с учетом всех турниров одержал пять побед

В Лиге чемпионов-2024/25 в активе обеих команд по одной победе

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Шахтер» не собирается отсиживаться в обороне, и наверняка захочет преуспеть в игре вторым номером. Гостям по силам не проиграть.

Ставка: «Шахтер» не проиграет за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды сыграют вничью.

Ставка: ничья за 5.00