В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» примет «Вашингтон». Игра пройдет на «Амали Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 03:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: За 20 матчей «Лайтнинг» заработали 24 очка, с которыми поднялись на 7-е место в таблице Востока, опередив на 1 турнирный пункт «Баффало» и «Бостон».

Последние матчи: В начале месяца «Тампа-Бэй» потерпела четыре поражения подряд, на смену которыми пришли победы над «Виннипегом» — 4:1, «Нью-Джерси» — 4:0 и «Питтсбургом» — 3:2 ОТ.

После небольшого успешного отрезка команда Джона Купера уступила «Коламбусу» — 6:7 ОТ и «Далласу» — 2:4. В последнем матче с «Колорадо» «молнии» устроили настоящий погром на домашнем катке — 8:2.

Не сыграют: Ник Пол.

Состояние команды: «Тампа-Бэй» начала этот сезон уверенно, но затем довольно быстро перегорела и утратила стабильность в плане результатов, соответствующих ее уровню.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Частые неудачи мешают команде Джона Купера закрепиться в зоне кубковой восьмерки и пока не позволяют вести конкурентную борьбу с сильнейшими соперниками Восточной конференции.

Отсутствие последовательности в контексте содержания игры остается основной проблемой «Тампы-Бэй»: качественные с точки зрения соотношения нападения и защиты матчи «Лайтнинг» проводят не так часто, как того хотели бы.

«Вашингтон»

Турнирное положение: На счету столичной команды 29 очков по итогам 21 встречи. В таблице Востока «Кэпиталз» разместились на 3-м месте, отставая на 3 балла от 1-го «Нью-Джерси».

Последние матчи: Во второй половине месяца «Вашингтон» провел исключительный выездной отрезок, в рамках которого разбил «Колорадо» — 5:2, «Вегас» — 5:2 и «Юту» — 6:2.

Вернувшись на родную арену, да еще и без Александра Овечкина, «Кэпс» проиграли «Колорадо» — 1:2 и «Нью-Джерси» — 2:3. В последней встрече команда Спенсера Карбери разгромила «Флориду» — 4:1.

Не сыграют: Александр Овечкин, Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей, Сонни Милано.

Состояние команды: Еще недавно для «Вашингтона» все складывалось превосходно: команда шла в компании лидеров Востока, а ее капитан сокращал разрыв между Уэйном Гретцки.

Однако с травмой Александра Овечкина ситуация сразу же стала другой: у «Вашингтона» упала результативность, а победы отныне даются «Кэпиталз» реже, хотя и ранее команда была не особо стабильна.

Столичному коллективу предстоит свыкнуться с новыми вводными в гонке за места в верхней части конференции. Если «Вашингтон» этого не сделает, то вернуть утраченный ранее темп будет непросто даже после возвращения капитана.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» победила в трех домашних матчах из последних четырех

В трех играх на «Амали Арене» из четырех предыдущих «Тампа-Бэй» забивала не менее 4 голов

«Вашингтон» победил в пяти последних гостевых встречах с разницей в 3 шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.26, а победа «Вашингтона» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: Лидеры атакующих звеньев «Кэпиталз» подстраиваются под новые задачи, демонстрируя в этом направлении определенные успехи, которые были заметны в последней игре. Текущий прогресс команда Спенсера Карбери будет пытаться закрепить в предстоящем матче.

Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 2.10.

Прогноз: В нынешнем сезоне столичный клуб чувствует себя уверенно на гостевых аренах соперников. Для «Тампы-Бэй», которой характерна нестабильность, «Кэпс» не будут делать исключений.

Ставка: Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» меньше 3 за 1.90.