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    Коул: Фергюсон не выиграл ни одного трофея в свои первые три года в «МЮ»

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Энди Коул высказался о возможной отставке Эрика тен Хага с поста главного тренера «манкунианцев».

    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
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    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    «Тен Хага оставят главным тренером? Что бы ни решило руководство, это будет сделано с учетом интересов клуба. Если человек выигрывает два кубковых соревнования в свои первые два сезона в "МЮ", это не может быть удачей. Невозможно быть удачливым два сезона подряд. Нельзя обвинять только тренера. Тренер выбирает игроков, но именно игроки должны выходить на поле и выигрывать матчи.

    Тен Хаг верит в то, что добьется успеха в "МЮ"? Как и любой тренер, он хочет получить шанс. Сэр Алекс Фергюсон, величайший тренер в истории клуба, не выиграл ни одного трофея в свои первые три года в "Манчестер Юнайтед".

    Помогают ли постоянные смены тренеров? Нет, не помогают. Выиграть два кубка за два сезона — это не так просто, как говорят другие. Если убрать Пепа Гвардиолу, посмотри на всех "элитных" тренеров в Англии на данный момент, что они выиграли? Они не выигрывали пару трофеев за свои первые два сезона, не так ли?

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    • Если бы я был тренером и выиграл Кубок лиги и Кубок Англии в свои первые два сезона в клубе, таком как "Манчестер Юнайтед", я бы был счастлив», — сказал Коул Betfred.

    После 7-и туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» занимают 14-е место в таблице с 8-ю очками в активе.

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