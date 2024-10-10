Щенсный оценил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов

Вратарьдал комментарий по поводу шансов команды на победу в Лиге чемпионов.

«В Европе есть клубы, играющие в этом турнире не только ради участия. Судя по тому, что я вижу, наша команда очень хороша. Уверен, что все выложатся на 100%, чтобы попытаться выиграть трофей.

Но даже если этого не произойдёт и "Барса" не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, то у неё очень хорошее будущее. Вижу её талантов, а футболисты в возрасте 17, 18 или 19 лет действительно выглядят игроками высшего уровня», — приводит слова Щенсного Mundo Deportivo.

Напомним, что Щенсный этим летом объявил о завершении футбольной карьеры, но решил ее возобновить после предложения «Барселоны».

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Ювентус», где провел 35 матчей, в которых пропустил 30 голов.