ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Магомед АнкалаевЕдинственное поражение Джонса, неудача Анкалаева и еще 5 громких апсетов в полутяжах UFC
  • 16:29
    • Алькарас неожиданно проиграл Махачу в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае
    Все новости спорта

    Щенсный оценил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Барселона
    Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсный дал комментарий по поводу шансов команды на победу в Лиге чемпионов.

    Войцех Щенсный
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Войцех Щенсный

    «В Европе есть клубы, играющие в этом турнире не только ради участия. Судя по тому, что я вижу, наша команда очень хороша. Уверен, что все выложатся на 100%, чтобы попытаться выиграть трофей.

    Но даже если этого не произойдёт и "Барса" не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, то у неё очень хорошее будущее. Вижу её талантов, а футболисты в возрасте 17, 18 или 19 лет действительно выглядят игроками высшего уровня», — приводит слова Щенсного Mundo Deportivo.

  • Лучшее предложение. Щенсный, как панацея для «Барселоны» после травмы тер Штегена
  • Действительно ли дуэт Войцеха и «блаугранас» предначертан звездами?
  • 06/10/2024

    • Напомним, что Щенсный этим летом объявил о завершении футбольной карьеры, но решил ее возобновить после предложения «Барселоны».

    В прошлом сезоне голкипер выступал за «Ювентус», где провел 35 матчей, в которых пропустил 30 голов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативную ничью?
  • Италия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Англия покажет, кто в доме хозяин
  • Англия — Греция. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Догонит ли Австрия Норвегию?
  • Австрия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 10 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Англия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Австрия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Израиль — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Чили — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Украина — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры