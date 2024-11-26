ЦСКА — «Рубин»: счет матча 3:0, обзор голов

одержал победу над(3:0) в ответном матче 1/4 финала Кубка России пути РПЛ.

В составе армейцев голы записали на свой счет Келлвен на 20-й минуте, Аббосбек Файзуллаев на 30-й минуте и Тамерлан Мусаев на 38-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф ЦСКА — Рубин 3:0 Голы: 1:0 Хелвен (20'), 2:0 Аббосбек Файзуллаев (30'), 3:0 Тамерлан Мусаев (38') ЦСКА: Владислав Тороп, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Хелвен, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев, Pjanic M. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Руслан Безруков, Богдан Йочич, Александр Зотов, Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай, Умарали Рахмоналиев, Джоэль Фамейе Предупреждения: Дардан Шабанхаджай (59'), Виллиан Роша (70'), (88')

По итогам этого противостояния ЦСКА пробился в полуфинал Кубка России пути РПЛ.