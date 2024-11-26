1-й таймБавария — ПСЖОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри Кейн«Бавария» — «ПСЖ». Онлайн
    Все новости спорта

    ЦСКА разгромил «Рубин» и прошел в полуфинал Кубка России

    ЦСКА — «Рубин»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Рубин
    ЦСКА одержал победу над «Рубином» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Кубка России пути РПЛ.

    Аббосбек Файзуллаев — полузащитник ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аббосбек Файзуллаев — полузащитник ЦСКА

    В составе армейцев голы записали на свой счет Келлвен на 20-й минуте, Аббосбек Файзуллаев на 30-й минуте и Тамерлан Мусаев на 38-й минуте.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    ЦСКА — Рубин 3:0
    Голы: 1:0 Хелвен (20'), 2:0 Аббосбек Файзуллаев (30'), 3:0 Тамерлан Мусаев (38') ЦСКА: Владислав Тороп, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Хелвен, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев, Pjanic M. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Руслан Безруков, Богдан Йочич, Александр Зотов, Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай, Умарали Рахмоналиев, Джоэль Фамейе Предупреждения: Дардан Шабанхаджай (59'), Виллиан Роша (70'), (88')

    По итогам этого противостояния ЦСКА пробился в полуфинал Кубка России пути РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» усугубит положение «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов?
  • «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Барселона» даже без Ямаля обыграет «Брест» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Покончит ли «Манчестер Сити» с поражениями?
  • «Манчестер Сити» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры