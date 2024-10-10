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    Италия — Бельгия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

    Италия — Бельгия: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы Италии и Бельгии на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций.

    Юри Тилеманс — полузащитник сборной Бельгии
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    Юри Тилеманс — полузащитник сборной Бельгии

    Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Белланова, Фраттези, Риччи, Тонали, Димарко, Распадори, Ретеги.

    Бельгия: Кастельс, Теате, Дебаст, Фас, Кастань, Тилеманс, Онана, Доку, Троссард, Лукебакио, Опенда.

  • Италия — Бельгия. Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча Лиги наций Италия — Бельгия
  • Сегодня

    • Матч между этими командами стартует сегодня, 10-го октября в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Италия занимает 1-е место во второй группе Лиги наций с 6-ю очками в активе после 2-х туров. Бельгия — на 3-й позиции (3 балла).

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