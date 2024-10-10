Италия — Бельгия: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 3-го тура группового этапа Лиги наций.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Белланова, Фраттези, Риччи, Тонали, Димарко, Распадори, Ретеги.

Бельгия: Кастельс, Теате, Дебаст, Фас, Кастань, Тилеманс, Онана, Доку, Троссард, Лукебакио, Опенда.

Матч между этими командами стартует сегодня, 10-го октября в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Италия занимает 1-е место во второй группе Лиги наций с 6-ю очками в активе после 2-х туров. Бельгия — на 3-й позиции (3 балла).