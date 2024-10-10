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    Италия — Бельгия: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Италия — Бельгия
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    Лучано Спаллетти (главный тренер сборной Италии)
    10 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Италия и Бельгия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Италия — Бельгия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 10 Октября 2024 года

    Италия

  • Рим
    •  Италия 21:45 Бельгия

    Бельгия

  • Брюссель
    •

    Италия

    Турнирное положение: главная команда Италии ударно стартовала в этом розыгрыше Лиги наций.

    Сейчас в активе итальянцев шесть очков и первое место в турнирной таблице.

    Италия — Бельгия: коэффициенты букмекеров

    У итальянской «националки» пять забитых мячей и два пропущенных.

    Последние матчи: в прошлых турах Италия победила Израиль (2:1) и Францию (3:1).

    До этого же сборная Италии уступила Швейцарии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: сейчас «скуадра адзурра» находится в отличной форме и хорошо себя показывает.

    Подопечные Лучано Спаллетти являются главными фаворитами группы, но должны продолжать в том же духе, чтобы продолжить борьбу за трофей.

    Бельгия

    Турнирное положение: бельгийская сборная средне стартовала на турнире.

    Бельгийцы смогли набрать три очка в двух матчах и идут третьими в турнирной таблице.

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    • Национальная команда Бельгии забила три мяча и столько же пропустила.

    Последние матчи: в прошлых турах сборная Бельгии переиграла Израиль (3:1) и проиграла Франции (0:2).

    До этого же Бельгия уступила той же Франции (0:1) в 1/8 финала чемпионата Европы.

    Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

    Состояние команды: «красные дьяволы» в последнее время являются грозной силой и всегда претендуют на высокие места.

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    Подопечные Доменико Тедеско будут претендовать на первое место в своей группе, однако им будет крайне сложно его занять.

    Статистика для ставок

    • Италия выиграла 2 последних матча

    • Бельгия победила только в 1 из последних 4 матчей

    • в последней очной игре в 2021 году Италия победила Бельгию со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Италия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.95. Ничья — в 3.55, успех Бельгии — в 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются примерно одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.88.

    Прогноз: команды в последнее время играют достаточно результативно, поэтому поставим на тотал больше.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95

    Прогноз: рискнем и предположим, что игра будет боевой и завершится ничейным исходом.

    Ставка: ничья за 3.55

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