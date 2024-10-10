10 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Италия и Бельгия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Италия — Бельгия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Италия

Турнирное положение: главная команда Италии ударно стартовала в этом розыгрыше Лиги наций.

Сейчас в активе итальянцев шесть очков и первое место в турнирной таблице.

У итальянской «националки» пять забитых мячей и два пропущенных.

Последние матчи: в прошлых турах Италия победила Израиль (2:1) и Францию (3:1).

До этого же сборная Италии уступила Швейцарии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: сейчас «скуадра адзурра» находится в отличной форме и хорошо себя показывает.

Подопечные Лучано Спаллетти являются главными фаворитами группы, но должны продолжать в том же духе, чтобы продолжить борьбу за трофей.

Бельгия

Турнирное положение: бельгийская сборная средне стартовала на турнире.

Бельгийцы смогли набрать три очка в двух матчах и идут третьими в турнирной таблице.

Национальная команда Бельгии забила три мяча и столько же пропустила.

Последние матчи: в прошлых турах сборная Бельгии переиграла Израиль (3:1) и проиграла Франции (0:2).

До этого же Бельгия уступила той же Франции (0:1) в 1/8 финала чемпионата Европы.

Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

Состояние команды: «красные дьяволы» в последнее время являются грозной силой и всегда претендуют на высокие места.

Подопечные Доменико Тедеско будут претендовать на первое место в своей группе, однако им будет крайне сложно его занять.

Статистика для ставок

Италия выиграла 2 последних матча

Бельгия победила только в 1 из последних 4 матчей

в последней очной игре в 2021 году Италия победила Бельгию со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Италия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.95. Ничья — в 3.55, успех Бельгии — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются примерно одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.88.

Прогноз: команды в последнее время играют достаточно результативно, поэтому поставим на тотал больше.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95

Прогноз: рискнем и предположим, что игра будет боевой и завершится ничейным исходом.

Ставка: ничья за 3.55