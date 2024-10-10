Италия
Бельгия
Италия
Турнирное положение: главная команда Италии ударно стартовала в этом розыгрыше Лиги наций.
Сейчас в активе итальянцев шесть очков и первое место в турнирной таблице.
Италия — Бельгия: коэффициенты букмекеров
У итальянской «националки» пять забитых мячей и два пропущенных.
Последние матчи: в прошлых турах Италия победила Израиль (2:1) и Францию (3:1).
До этого же сборная Италии уступила Швейцарии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: сейчас «скуадра адзурра» находится в отличной форме и хорошо себя показывает.
Подопечные Лучано Спаллетти являются главными фаворитами группы, но должны продолжать в том же духе, чтобы продолжить борьбу за трофей.
Бельгия
Турнирное положение: бельгийская сборная средне стартовала на турнире.
Бельгийцы смогли набрать три очка в двух матчах и идут третьими в турнирной таблице.
Национальная команда Бельгии забила три мяча и столько же пропустила.
Последние матчи: в прошлых турах сборная Бельгии переиграла Израиль (3:1) и проиграла Франции (0:2).
До этого же Бельгия уступила той же Франции (0:1) в 1/8 финала чемпионата Европы.
Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.
Состояние команды: «красные дьяволы» в последнее время являются грозной силой и всегда претендуют на высокие места.
Подопечные Доменико Тедеско будут претендовать на первое место в своей группе, однако им будет крайне сложно его занять.
Статистика для ставок
- Италия выиграла 2 последних матча
- Бельгия победила только в 1 из последних 4 матчей
- в последней очной игре в 2021 году Италия победила Бельгию со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Италия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.95. Ничья — в 3.55, успех Бельгии — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются примерно одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.88.
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Прогноз: команды в последнее время играют достаточно результативно, поэтому поставим на тотал больше.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95
Прогноз: рискнем и предположим, что игра будет боевой и завершится ничейным исходом.
Ставка: ничья за 3.55