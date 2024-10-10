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    Италия — Бельгия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги наций Италия — Бельгия

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    Сборные Италии и Бельгии сыграют между собой в рамках 3-го тура Лиги наций. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Италия

    Сборная Италии занимает первое место в своей группе, одержав две победы на старте нового сезона Лиги наций. Оба матча подопечные Лучано Спаллетти провели на выезде.

    В первом туре «Скуадра Адзурра» обыграла сборную Франции со счетом 3:1, несмотря на пропущенный гол уже на 15-й секунде. Следующая игра проходила в Будапеште против сборной Израиля и завершилась она также в пользу итальянцев — 2:1.

    Сборная Италии провалилась на прошедшем Евро-2024. «Скуадра Адзурра» сложила чемпионские полномочия уже на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии со счетом 0:2.

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    Бельгия

    Сборная Бельгии имеет в своем активе 3 очка после 2-х туров. Команда под руководством Доменико Тедеско занимает третье место в квартете со сборными Италии, Франции и Израиля.

    В стартовом матче нового сезона Лиги наций бельгийцы дома уверенно обыграли сборную Израиля — 3:1. Во втором туре «красные дьяволы» не смогли распечатать ворота сборной Франции, уступив в гостях со счетом 0:2.

    На прошедшем крупном турнире Евро-2024 сборная Бельгии вышла из группы, но не смогла преодолеть первую стадию плей-офф. В 1/8 финала подопечные Доменико Тедеско минимально уступили французам (0:1).

    Личные встречи

    Последний раз сборные Италии и Бельгии встречались между собой в 2021 году в матче за «бронзу» Лиги наций. «Скуадра Адзурра» стала обладателем награды, обыграв соперника со счетом 2:1.

    Всего в 11-ти очных матчах на счету сборной Италии 6 побед, Бельгия оказалась сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Италия — Бельгия с коэффициентом 1.95.

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