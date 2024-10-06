Карвахаль получил травму

Даниэль Карвахаль Фото: globallookpress.com
Процесс восстановления игрока займет несколько месяцев.
Карвахаль получил повреждение в концовке матча 9‑го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0). Футболиста унесли с поля на носилках.
«Подтвердилась серьезная травма крестообразных связок. Мне придется перенести операцию и пропустить несколько месяцев. Не могу дождаться, когда начну восстанавливаться, вернусь как зверь. Большое спасибо всем за ваши сообщения, я чувствую, что меня очень любят», — написал Карвахаль в социальной сети.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Реал» с 21 очком идет вторым в таблице Примеры.