«Сент-Этьен» — «Осер»: счет матча 3:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голы хет-трик оформил Зурико Давиташвили, который забил свои голы на 15-й минуте, 54-й и 86-й минуте встречи.
У «Осера» единственный гол забил Тео Бэр на 74-й минуте.
Футбол. Франция. Лига 1
Сент-Этьен — Осер 3:1
Голы: 1:0 Зурико Давиташвили (15'), 2:0 Зурико Давиташвили (54'), 2:1 Тио Бэр (74'), 3:1 Зурико Давиташвили (86') Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Деннис Аппиа, Дилан Батубинсика, Микаэль Наде, Лео Петро (Флорьян Тардье, 88'), Пьер Эква, Эмен Муэффек (Луи Мутон, 78'), Матис Амугу (Бенджамин Бушуари, 79'), Зурико Давиташвили, Ибраима Сиссоко (Lucas Stassin, 78'), Бен Олд (Матьё Кафаро, 70') Осер: Донован Леон, Гидеон Менса, Ки-Яна Хувер (Тио Бэр, 61'), Клеман Акпа, Гэбриэл Ошо (Поль Жоли, 61'), Синали Дьоманде, Хамед Траоре Жуниор, Элиша Овусу (Райан Равелсон, 84'), Кевин Дануа, Лассин Синайоко (Флориан Ай, 83'), Адо Онаиву (Гаэтан Перрен, 61') Предупреждения: Элиша Овусу (35'), Микаэль Наде (47'), Пьер Эква (67'), Лео Петро (79')
После этого матча «Сент-Этьен» занимает 12-е место в таблице Лиги 1 с 7-ю очками в активе. «Осер» — на 14-й позиции (6).