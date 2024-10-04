Алисон: Нам повезло, что Салах с нами

Голкипервысказался об игре форварда команда

«Он очень нам помогает. Иногда кажется, что его просто нет на поле, а затем в какой-то момент Салах идеально принимает мяч и отправляет его в дальний угол ворот. В этом его качество, в этом его сила.

Нам повезло, что он с нами, но мы не должны забывать о том, что по ходу игры вся команда проделала невероятную работу. Многое ещё можно улучшить, но этого было достаточно, чтобы выиграть у Болоньи», — цитирует Алисона клубная пресс-служба.

Календарь и таблица АПЛ

В текущем сезоне АПЛ на счету Салаха шесть матчей, четыре гола и четыре результативные передачи.