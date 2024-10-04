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    Алисон: Нам повезло, что Салах с нами

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    Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался об игре форварда команда Мохамеда Салаха.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Он очень нам помогает. Иногда кажется, что его просто нет на поле, а затем в какой-то момент Салах идеально принимает мяч и отправляет его в дальний угол ворот. В этом его качество, в этом его сила.

    Нам повезло, что он с нами, но мы не должны забывать о том, что по ходу игры вся команда проделала невероятную работу. Многое ещё можно улучшить, но этого было достаточно, чтобы выиграть у Болоньи», — цитирует Алисона клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица АПЛ

    В текущем сезоне АПЛ на счету Салаха шесть матчей, четыре гола и четыре результативные передачи.

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