Пьянич: ЦСКА — большой клуб с опытом выступлений в Европе

Полузащитниквысказался о своем переходе в московский клуб.

«ЦСКА — большой клуб с опытом выступлений в Европе. Я пришёл в сильный клуб, о котором в Европе знают. Постараюсь адаптироваться как можно скорее.

Уровень ЦСКА очень высок. Уверен, что нас ждёт прекрасный сезон. "Зенит", как мы знаем, большой клуб, они много инвестируют, есть разница с другими командами, но у меня нет сомнений, что ЦСКА составит конкуренцию любому клубу в РПЛ, будь то "Зенит", "Краснодар", "Спартак", "Локомотив" или Динамо», — цитирует Пьянича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Ранее Пьянич выступал за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и другие европейские клубы. Последней командой в карьере полузащитника был «Шарджи» из ОАЭ.