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    «Штутгарт» и «Спарта» поделили очки

    «Штутгарт» — «Спарта»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов «Штутгарт» на своем поле сыграл вничью с чешской «Спартой» со счетом 1:1.

    «Спарта»
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    «Спарта»

    В составе хозяев забил Энцо Мийо. Гости ответили точным ударом Каана Кайринена.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Штутгарт — Спарта П 1:1
    Голы: 1:0 Энцо Мийо (7'), 1:1 Каан Кайринен (32') Штутгарт: Александр Нюбель, Паскаль Штенцель (Анри Чейз, 62'), Антони Руо, Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт, Атакан Каразор (Эль Билал Туре, 76'), Ангело Штиллер, Джейми Левелинг (Фабиан Ридер, 84'), Энцо Мийо, Дениз Ундав, Эрмедин Демирович (Крис Фюрих, 62') Спарта П: Ярослав Зелены, Филип Панак, Мартин Витик, Лукаш Гараслин (Эрмал Красники, 81'), Велько Бирманчевич, Матей Ринеш, Каан Кайринен, Казим Лячи (Лукаш Садилек, 70'), Альбион Рахмани (Виктор Олатунджи, 70'), Анхело Пресиадо, Peter Vindahl Предупреждения: Паскаль Штенцель (13'), Каан Кайринен (77')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Спарта» с 4 очками занимает второе место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Штутгарт» 1 баллом идет 22-м.

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