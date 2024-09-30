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    У «Зенита» не будет четкого бюджета на трансферы — клуб нацелен на приобретение сильнейших игроков в России, Европе и Латинской Америке

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    «Зенит» не намерен устанавливать четкий бюджет на трансферы, сообщает «РБК Спорт».

    Александр Соболев — один из летних новичков «Зенита»
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    Александр Соболев — один из летних новичков «Зенита»

    По данным источника, все дорогостоящие трансферы будут обсуждаться советом директоров санкт-петербургского клуба. Только после этого будет приниматься решение о покупке того или иного игрока.

    Также отмечается, что «Зенит» не намерен отходить от основ своей трансферной политики — это в первую очередь поиск сильнейших футболистов в России, Европе и Латинской Америке.

  • СМИ назвали бюджет «Зенита» на текущий сезон
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    • Перед коммерческим департаментом «Зенита» стоит задача увеличить доходы клуба минимум на 10% в первую очередь за счет спонсоров (без учета рекламных денег от «Газпрома», «Газпром нефти», Газпромбанка), реализации билетов и других коммерческих инструментов.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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