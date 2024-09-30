У «Зенита» не будет четкого бюджета на трансферы — клуб нацелен на приобретение сильнейших игроков в России, Европе и Латинской Америке

не намерен устанавливать четкий бюджет на трансферы, сообщает «РБК Спорт».

По данным источника, все дорогостоящие трансферы будут обсуждаться советом директоров санкт-петербургского клуба. Только после этого будет приниматься решение о покупке того или иного игрока.

Также отмечается, что «Зенит» не намерен отходить от основ своей трансферной политики — это в первую очередь поиск сильнейших футболистов в России, Европе и Латинской Америке.

Перед коммерческим департаментом «Зенита» стоит задача увеличить доходы клуба минимум на 10% в первую очередь за счет спонсоров (без учета рекламных денег от «Газпрома», «Газпром нефти», Газпромбанка), реализации билетов и других коммерческих инструментов.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.