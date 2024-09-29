«Черноморец» разгромил «Сокол», «Балтика» победила «Чайку»

Виталий Лисакович Фото: globallookpress.com
«Чайка» на своем поле уступила калининградской «Балтике» — 0:1.
Единственный мяч на 62-й минуте с пенальти забил Виталий Лисакович.
Футбол. Россия. Первая лига
Чайка — Балтика 0:1
Гол: 0:1 Виталий Лисакович (пенальти) (62') Чайка: Михаил Штепа, Андрей Евдокимов, Камиль Ибрагимов, Никита Маляров, Данила Янов, Bammatgereev M., Karmaev N., Khokhlachev A., Nikolaev O., Rudenko V., Zarypbekov E. Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Натан Гассама, Олег Исаенко, Андрей Мендель, Илья Петров, Хызыр Аппаев, Виталий Лисакович, Амир Мохаммад, Saus V., Varatynov S. Предупреждения: Ярослав Арбузов (39'), Андрей Евдокимов (54'), (61'), Илья Петров (66'), Khokhlachev A. (90+2'), (90+5')
«Черноморец» неожиданно крупно разгромил саратовский «Сокол» — 3:0.
Голы в составе новороссийцев забивали Дмитрий Гурченко, Вячеслав Кротов и Магомед Мусалов.
Футбол. Россия. Первая лига
Черноморец — Сокол 3:0
Голы: 1:0 Даниил Гурченко (40'), 2:0 Вячеслав Кротов (56'), 3:0 Магомед Мусалов (90+4') Черноморец: Даниил Фролкин, Василий Черов, Олег Красильниченко, Виталий Стежко, Иван Енин, Егор Иванов, Валерий Кичин, Илья Родионов, Даниил Гурченко, Вячеслав Кротов, Мераби Уридия Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Дмитрий Иванов, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Роман Юзепчук, Владислав Самко, Chobanov R., Churikov I., Zabelin P. Предупреждения: Пётр Косаревский (44'), Tegues D. (89')
Нижнекамский «Нефтехимик» смог прервать серию без побед, обыграв московскую «Родину» со счетом 2:1.
Голы в команде Кирилла Новикова забивали Султан Джамилов и Максим Шоркин.
Единственный мяч гостей отправил в сетку Дмитрий Шадринцев.
Футбол. Россия. Первая лига
Нефтехимик — Родина 2:1
Голы: 1:0 Султан Джамилов (56'), 2:0 Максим Шоркин (83'), 2:1 Дмитрий Шадринцев (90+4') Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Эдуард Валиахметов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Кирилл Морозов, Максим Петров, Константин Шильцов Родина: Ринат Шакеров, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Артем Концевой, Йорди Рейна, Александр Юшин, Burlakov M., Kane M., Kozhedub S., Musaev L., Ryadno M.