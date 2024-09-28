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    «Ювентус» всухую обыграл «Дженоа» в матче Серии А

    «Дженоа» — «Ювентус»: счет матча 0:3, обзор голов

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    «Ювентус» на чужом поле обыграл «Дженоа» (3:0) в матче 6-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    В составе «старой синьоры» дублем отметился нападающий Душан Влахович, который забил свои голы на 48-й (с пенальти) 55-й минутах встречи.

    Еще 1 гол записали на свой счет Шику Консейсау на 89-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Ювентус 0:3
    Голы: 0:1 Душан Влахович (пенальти) (48'), 0:2 Душан Влахович (55'), 0:3 Шику Консейсау (89') Дженоа: Пьерлуиджи Голлини, Кони де Винтер, Маттья Бани, Хоан Васкес, Алессандро Дзаноли (Стефано Сабелли, 85'), Мортен Френнруп, Милан Бадель (Эмиль Бохинен, 26'), Фабио Миретти (Lior Kasa, 69'), Андреа Пинамонти, Витор Оливейра (Дэвид Анкейе, 69'), Honest Ahanor (Alan Matturro, 69') Ювентус: Маттиа Перин, Бремер, Пьер Калюлю (Nicolo Savona, 74'), Данило, Теун Коопмейнерс, Уэстон Маккенни (Дуглас Луис, 62'), Николо Фаджоли, Душан Влахович, Кенан Йылдыз (Khephren Thuram, 74'), Николас Гонсалес (Шику Консейсау, 62'), Jonas Rouhi (Андреа Камбьязо, 74') Предупреждения: Мортен Френнруп (27'), Николо Фаджоли (50'), Хоан Васкес (76')

    После этого матча «Ювентус» занимает 1-е место в таблице Серии А с 12-ю очками в активе. «Дженоа» — на 16-й позиции (5).

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