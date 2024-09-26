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    Лопетеги: «Вест Хэм» не заслужил поражения с таким счетом

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Вест Хэм
    Наставник «Вест Хэма» Хулен Лопетеги оценил игру команды в матче 1/16 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем». Клуб уступил со счетом 1:5.

    Хулен Лопетеги
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    Хулен Лопетеги

    «Думаю, мы провели один из лучших своих матчей, но этого не скажешь, если будешь смотреть только на счет. Мы не заслуживали поражения с таким счетом, поскольку у нас было много моментов. Шансов было достаточно, но мы не забили. Когда мы остались вдесятером, стало намного сложнее, но иногда такое случается.

    Мы вылетели из Кубка английской лиги, теперь нужно сосредоточиться на более важных турнирах, таких как АПЛ», — приводит пресс-служба клуба слова Лопетеги.

    28 сентября «Вест Хэм» в 6-м туре АПЛ сразится на выезде с «Брентфордом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

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