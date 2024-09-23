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    Галактионов: Батраков сам очень здраво себя оценивает

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном интересе конкурентов к полузащитнику Алексею Батракову.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    В текущем сезоне 19-летний Батраков провел в РПЛ девять матчей, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

    «Чего нам бояться? У него есть действующий контракт. Руководство клуба сказало на эту тему, что Алексей только начинает свой путь.

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    • Это фактически его первый сезон, он его хорошо проводит. Нужно обрести стабильность, команда ему в этом помогает. Он сам очень здраво себя оценивает, — приводит слова Галактионова пресс-служба "Локомотива".

    Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в пять миллионов евро. Контракт Алексея с "Локомотивом" рассчитан до июня 2027 года.

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