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    Галактионов попросил СМИ не называть Батракова новой звездой

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что полузащитника Алексея Батракова пока рано называть звездой.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    После матча восьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (4:2), в котором он забил два гола, 19-летний Батраков стал новым лидером РПЛ по системе «гол+пас».

    «Батраков — новая звезда? Я за то, чтобы СМИ позитивно писали про наших игроков, но все должно быть в рамках. Давайте без таких эпитетов.

    Они все читают, молодые ребята склонны шараханьям. Не добавляйте нам работы, пожалуйста.

    Но Леша все понимает, он разумный парень, а мы помогаем ему в развитии», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

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