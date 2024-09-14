Галактионов попросил СМИ не называть Батракова новой звездой

Главный тренер «Локомотива»считает, что полузащитникапока рано называть звездой.

После матча восьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (4:2), в котором он забил два гола, 19-летний Батраков стал новым лидером РПЛ по системе «гол+пас».

«Батраков — новая звезда? Я за то, чтобы СМИ позитивно писали про наших игроков, но все должно быть в рамках. Давайте без таких эпитетов.

Они все читают, молодые ребята склонны шараханьям. Не добавляйте нам работы, пожалуйста.

Но Леша все понимает, он разумный парень, а мы помогаем ему в развитии», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 700 тысяч евро. Контракт Алексея с «Локомотивом» рассчитан до июня 2027 года.