Сунесс о переходе Марсьяля в АЕК: Это его уровень даже в 28 лет

Бывший футболиствысказался о переходе нападающегоизв греческий

«На этой неделе я обратил внимание, что Антони Марсьяль перешел в греческий клуб AEK. Вероятно, это его уровень даже в 28 лет. Ни один игрок не передал недуг клуба лучше, чем он за девять сезонов в "Манчестер Юнайтед". Он лучший пример того, где они свернули не туда.

Около четырех лет назад, перед началом нового сезона, я сказал, что это должен быть последний шанс Марсьяля. Не могу поверить, что только этим летом он наконец покинул клуб.

Марсьяль — один из тех, на кого вы бы смотрели на тренировке и думали: "Какой игрок!" Но поговорите с любым профессионалом, мы все были в клубах с отличными игроками, проявляющими себя на тренировках. Но в дни матчей их не видно. Он стал воплощением этого. Он не был нацелен на борьбу, в нем этого не было. Он льстил себе, вводя в заблуждение.

Было ясно как день, что он не игрок для "Юнайтед". И это стало очевидно через пару сезонов. Он просто не мог играть за такой большой клуб, как "Юнайтед", который обязан побеждать в каждом матче», — сказал Сунесс Goal.

Напомним, что Марсьяль подписал контракт с АЕКом до лета 2027-го года. В прошлом сезоне нападающий выступал за «Манчестер Юнайтед», где провел 19 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.