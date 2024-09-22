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    «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз», Миранчук снова забил

    Футбол MLS
    В МЛС закончился матч между «Атлантой Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Игра завершилась вничью 2:2.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    У «Атланты Юнайтед» один из голов забил Алексей Миранчук. Российский полузащитник в компенсированное к первому тайму время реализовал пенальти.

    Футбол. США. MLS
    Нью-Йорк Ред Буллс — Атланта Юнайтед 2:2
    Голы: 1:0 Данте Ванзер (31'), 1:1 Алексей Миранчук (пенальти) (45 + 3'), 1:2 Эдвин Москера (90 + 2'), 2:2 Элиас Маноэл (90 + 7') Нью-Йорк Ред Буллс: Карлос Коронел, Дилан Нилис, Андрес Рейес, Ноа Эйле, Джон Толкин, Деннис Гьенгор (Julian Hall, 65'), Дэниел Эделмен, Льюис Морган, Кэмерон Харпер (Serge Ngoma, 76'), Данте Ванзер (Элиас Маноэл, 76'), Felipe Carballo (Роналд Донкор, 65') Атланта Юнайтед: Брэд Гузан, Педро Амадор, Деррик Уильямс, Стиан Грегерсен, Саба Лобжанидзе (Эдвин Москера, 90'), Аджани Фортьюн, Алексей Миранчук, Бартош Слиш, Джамал Тьяре (Даниэль Риос, 71'), Брукс Леннон, Noah Cobb Предупреждения: Felipe Carballo (45 + 2'), Саба Лобжанидзе (68'), Карлос Коронел (72'), Дилан Нилис (87')

    «Атланта» набрала 33 очков в 30 матчах. Клуб идет 12-м в таблице Восточной конференции.

    Следующий матч «Атланта Юнайтед» сыграет на выезде с командой «Филадельфия Юнион».

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